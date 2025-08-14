https://ria.ru/20250814/belousov-2035241424.html

Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Щербиновку в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Щербиновку в ДНР

2025-08-14T13:26:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Щербиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го мотострелкового Слуцко-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка с освобождением населенного пункта Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Белоусов подчеркнул, что военнослужащие полка успешно выполняют задачи "на одном из самых ответственных участков" СВО. "В упорных боях с противником на александро-калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле", – сказано в телеграмме министра.

