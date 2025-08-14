Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Щербиновку в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 14.08.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Щербиновку в ДНР
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Щербиновку в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Щербиновку в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Щербиновка в ДНР, сообщило... РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Щербиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го мотострелкового Слуцко-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка с освобождением населенного пункта Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Белоусов подчеркнул, что военнослужащие полка успешно выполняют задачи "на одном из самых ответственных участков" СВО. "В упорных боях с противником на александро-калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле", – сказано в телеграмме министра.
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Щербиновку в ДНР

Белоусов поздравил 103-й мотострелковый полк с освобождением Щербиновки

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Щербиновка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го мотострелкового Слуцко-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка с освобождением населенного пункта Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Белоусов подчеркнул, что военнослужащие полка успешно выполняют задачи "на одном из самых ответственных участков" СВО.
"В упорных боях с противником на александро-калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле", – сказано в телеграмме министра.
Бои за освобождение Щербиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Минобороны показало видео боев за Щербиновку в ДНР
Вчера, 13:21
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Донецкая Народная Республика
Андрей Белоусов
 
 
