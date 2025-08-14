https://ria.ru/20250814/belik-2035395805.html

Депутат Госдумы прокомментировал срыв украинской ракетной программы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Срыв ракетной программы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" является стратегическим упреждающим ударом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы. "Российские спецслужбы продемонстрировали стратегический удар на упреждение. Баллистические ракеты у страны-террориста – это в первую очередь удары по скоплениям людей с целью запугивания населения для скорейшего заключения мира, выгодного Киеву", - сказал Белик. По его словам, киевский режим плохо знает Россию и недооценивает ее возможности. "У Москвы "длинные руки" - пусть это у себя на носу зарубят. Киев так огульно ругал все советское, а ракеты почему-то на советской школе пытался создать. И уже, наверное, руки потирали - а не дождались. И замечу - это то, что мы знаем об успехах наших спецслужб, а сколько еще узнаем потом. Нам есть чем и кем гордиться - и на поле боя, и в тайных операциях. Пусть в Киеве об этом не забывают", - сказал депутат.

