Депутат Госдумы прокомментировал срыв украинской ракетной программы - РИА Новости, 14.08.2025
21:06 14.08.2025
Депутат Госдумы прокомментировал срыв украинской ракетной программы
украина
россия
киев
дмитрий белик
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Срыв ракетной программы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" является стратегическим упреждающим ударом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы. "Российские спецслужбы продемонстрировали стратегический удар на упреждение. Баллистические ракеты у страны-террориста – это в первую очередь удары по скоплениям людей с целью запугивания населения для скорейшего заключения мира, выгодного Киеву", - сказал Белик. По его словам, киевский режим плохо знает Россию и недооценивает ее возможности. "У Москвы "длинные руки" - пусть это у себя на носу зарубят. Киев так огульно ругал все советское, а ракеты почему-то на советской школе пытался создать. И уже, наверное, руки потирали - а не дождались. И замечу - это то, что мы знаем об успехах наших спецслужб, а сколько еще узнаем потом. Нам есть чем и кем гордиться - и на поле боя, и в тайных операциях. Пусть в Киеве об этом не забывают", - сказал депутат.
украина
россия
киев
украина, россия, киев, дмитрий белик, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Киев, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Дмитрий Белик
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Дмитрий Белик . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Срыв ракетной программы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" является стратегическим упреждающим ударом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.
"Российские спецслужбы продемонстрировали стратегический удар на упреждение. Баллистические ракеты у страны-террориста – это в первую очередь удары по скоплениям людей с целью запугивания населения для скорейшего заключения мира, выгодного Киеву", - сказал Белик.
По его словам, киевский режим плохо знает Россию и недооценивает ее возможности.
Москвы "длинные руки" - пусть это у себя на носу зарубят. Киев так огульно ругал все советское, а ракеты почему-то на советской школе пытался создать. И уже, наверное, руки потирали - а не дождались. И замечу - это то, что мы знаем об успехах наших спецслужб, а сколько еще узнаем потом. Нам есть чем и кем гордиться - и на поле боя, и в тайных операциях. Пусть в Киеве об этом не забывают", - сказал депутат.
УкраинаРоссияКиевДмитрий БеликГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
