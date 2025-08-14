Рейтинг@Mail.ru
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения об эвакуации города - РИА Новости, 14.08.2025
17:02 14.08.2025
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения об эвакуации города
Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал фейком информацию о подготовке плана эвакуации города и призывах граждан посетить бомбоубежища.
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал фейком информацию о подготовке плана эвакуации города и призывах граждан посетить бомбоубежища. В четверг в ряде социальных сетей распространилось видео, на котором якобы мэр сообщает, что горадминистрация готовит план эвакуации жителей – его введут в действие сразу же при осложнении обстановки. Также в фейковой записи Демидов призывает граждан выйти из дома и посетить ближайшее бомбоубежище, убедиться, что в нем можно укрыться во время атак. "Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны! Этот видео-комментарий – подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи ИИ. Оригинал я записывал в июне 2024 года", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Уточняется, что оригинальное видео, которое злоумышленники взяли для создания фейка, опубликовано в Telegram-канале Демидова в июне 2024 года. На нем мэр Белгорода поздравляет выпускников с окончанием школы.
белгород
Новости
ru-RU
белгород, валентин демидов
Белгород, Валентин Демидов
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения об эвакуации города

Мэр Белгорода назвал фейком информацию о подготовке плана эвакуации города

ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал фейком информацию о подготовке плана эвакуации города и призывах граждан посетить бомбоубежища.
В четверг в ряде социальных сетей распространилось видео, на котором якобы мэр сообщает, что горадминистрация готовит план эвакуации жителей – его введут в действие сразу же при осложнении обстановки. Также в фейковой записи Демидов призывает граждан выйти из дома и посетить ближайшее бомбоубежище, убедиться, что в нем можно укрыться во время атак.
"Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны! Этот видео-комментарий – подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи ИИ. Оригинал я записывал в июне 2024 года", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что оригинальное видео, которое злоумышленники взяли для создания фейка, опубликовано в Telegram-канале Демидова в июне 2024 года. На нем мэр Белгорода поздравляет выпускников с окончанием школы.
Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Белгород
 
 
