https://ria.ru/20250814/belgorod-2035246602.html

Беспилотники снова атаковали здание правительства Белгородской области

Беспилотники снова атаковали здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 14.08.2025

Беспилотники снова атаковали здание правительства Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по зданию правительства Белгородской области, выбиты окна и поврежден фасад, сообщил губернатор РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:46:00+03:00

2025-08-14T13:46:00+03:00

2025-08-14T13:55:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg

ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по зданию правительства Белгородской области, выбиты окна и поврежден фасад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В четверг глава Белгородской области сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли четыре удара по зданию регионального правительства."По зданию правительства Белгородской области нанесён ещё один удар, в результате которого выбиты окна и повреждён фасад", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, в Белгороде из-за атак БПЛА повреждены кровли многоквартирных и частных домов, осколками посечены шесть автомобилей. В одном доме загорелся балкон, возгорание оперативно ликвидировали. В рядом стоящем многоквартирном здании ударной волной выбило окна на нескольких этажах.

https://ria.ru/20250814/gladkov-2035248264.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, происшествия