Беспилотники снова атаковали здание правительства Белгородской области
13:46 14.08.2025
Беспилотники снова атаковали здание правительства Белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по зданию правительства Белгородской области, выбиты окна и поврежден фасад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В четверг глава Белгородской области сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли четыре удара по зданию регионального правительства."По зданию правительства Белгородской области нанесён ещё один удар, в результате которого выбиты окна и повреждён фасад", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, в Белгороде из-за атак БПЛА повреждены кровли многоквартирных и частных домов, осколками посечены шесть автомобилей. В одном доме загорелся балкон, возгорание оперативно ликвидировали. В рядом стоящем многоквартирном здании ударной волной выбило окна на нескольких этажах.
белгородская область
белгород
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Происшествия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по зданию правительства Белгородской области, выбиты окна и поврежден фасад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг глава Белгородской области сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли четыре удара по зданию регионального правительства.
"По зданию правительства Белгородской области нанесён ещё один удар, в результате которого выбиты окна и повреждён фасад", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, в Белгороде из-за атак БПЛА повреждены кровли многоквартирных и частных домов, осколками посечены шесть автомобилей. В одном доме загорелся балкон, возгорание оперативно ликвидировали. В рядом стоящем многоквартирном здании ударной волной выбило окна на нескольких этажах.
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородПроисшествия
 
 
