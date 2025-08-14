https://ria.ru/20250814/belgorod-2035246602.html
Беспилотники снова атаковали здание правительства Белгородской области
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по зданию правительства Белгородской области, выбиты окна и поврежден фасад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В четверг глава Белгородской области сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников нанесли четыре удара по зданию регионального правительства."По зданию правительства Белгородской области нанесён ещё один удар, в результате которого выбиты окна и повреждён фасад", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, в Белгороде из-за атак БПЛА повреждены кровли многоквартирных и частных домов, осколками посечены шесть автомобилей. В одном доме загорелся балкон, возгорание оперативно ликвидировали. В рядом стоящем многоквартирном здании ударной волной выбило окна на нескольких этажах.
