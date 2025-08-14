https://ria.ru/20250814/belgorod-2035210033.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
