Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, заявил Гладков - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/belgorod-2035195424.html
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, заявил Гладков
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, заявил Гладков - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, заявил Гладков
С утра максимальный огонь ВСУ ведется по зданию правительства Белгородской области, прилетело в последний этаж, есть очень сильные повреждения, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:01:00+03:00
2025-08-14T11:01:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035165478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a519a3ce2aa4efd33eef8317610292a1.jpg
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. С утра максимальный огонь ВСУ ведется по зданию правительства Белгородской области, прилетело в последний этаж, есть очень сильные повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции. "Мы второй день проживаем то, что еще не проживали в современной истории. Вчера большое количество беспилотников противника залетело… С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства… Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет (пострадали – ред.)", - сказал Гладков. Он отметил, что в здании практически никого нет. "Если не ошибаюсь, три человека осталось. Точно также мы вывели всех людей из администрации города Белгорода", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250814/belgorod-2035194546.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия удара ВСУ по зданию правительства Белгородской области
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков/
2025-08-14T11:01
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035165478_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03a660b07f5402f54786e346a918c179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, заявил Гладков

Гладков сообщил об ударах ВСУ по зданию правительства Белгородской области

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. С утра максимальный огонь ВСУ ведется по зданию правительства Белгородской области, прилетело в последний этаж, есть очень сильные повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.
"Мы второй день проживаем то, что еще не проживали в современной истории. Вчера большое количество беспилотников противника залетело… С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства… Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет (пострадали – ред.)", - сказал Гладков.
Он отметил, что в здании практически никого нет.
"Если не ошибаюсь, три человека осталось. Точно также мы вывели всех людей из администрации города Белгорода", - сказал губернатор.
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Госучреждения Белгородской области перевели на дистанционную работу
Вчера, 10:56
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала