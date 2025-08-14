https://ria.ru/20250814/belgorod-2035195424.html

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, заявил Гладков

ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области, заявил Гладков

2025-08-14T11:01:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

БЕЛГОРОД, 14 авг – РИА Новости. С утра максимальный огонь ВСУ ведется по зданию правительства Белгородской области, прилетело в последний этаж, есть очень сильные повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции. "Мы второй день проживаем то, что еще не проживали в современной истории. Вчера большое количество беспилотников противника залетело… С утра максимальный ведется огонь по зданию правительства… Прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там и первый этаж, и мой кабинет (пострадали – ред.)", - сказал Гладков. Он отметил, что в здании практически никого нет. "Если не ошибаюсь, три человека осталось. Точно также мы вывели всех людей из администрации города Белгорода", - сказал губернатор.

белгородская область

