Москалькова обвинила киевский режим в цинизме после атаки на Белгород
10:36 14.08.2025
Москалькова обвинила киевский режим в цинизме после атаки на Белгород
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаки БПЛА на Белгород.Утром в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаках на Белгород. В частности, поврежден автомобиль, три мирных жителя получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии."Уже завтра на Аляске должны состояться переговоры между Россией и США... На этом фоне особенно циничной выглядит очередная варварская атака беспилотников ВСУ на мирных жителей Белгорода. Последовательно демонстрируем готовность к деэскалации, в то время как киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде. Скриншот видео
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде. Скриншот видео
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаки БПЛА на Белгород.
Утром в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаках на Белгород. В частности, поврежден автомобиль, три мирных жителя получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии.
"Уже завтра на Аляске должны состояться переговоры между Россией и США... На этом фоне особенно циничной выглядит очередная варварская атака беспилотников ВСУ на мирных жителей Белгорода. Последовательно демонстрируем готовность к деэскалации, в то время как киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Заголовок открываемого материала