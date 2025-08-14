https://ria.ru/20250814/belgorod-2035186483.html
Москалькова обвинила киевский режим в цинизме после атаки на Белгород
Москалькова обвинила киевский режим в цинизме после атаки на Белгород - РИА Новости, 14.08.2025
Москалькова обвинила киевский режим в цинизме после атаки на Белгород
Киевский режим продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Киевский режим продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаки БПЛА на Белгород.Утром в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаках на Белгород. В частности, поврежден автомобиль, три мирных жителя получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии."Уже завтра на Аляске должны состояться переговоры между Россией и США... На этом фоне особенно циничной выглядит очередная варварская атака беспилотников ВСУ на мирных жителей Белгорода. Последовательно демонстрируем готовность к деэскалации, в то время как киевский режим в тщетной злобе продолжает наносить удары по гражданскому населению, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
