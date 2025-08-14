Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 14.08.2025 (обновлено: 10:04 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/belgorod-2035167521.html
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ в четвертый раз с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому зданию... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:44:00+03:00
2025-08-14T10:04:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17e22c60b022384dc0ed0661bffb6290.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ в четвертый раз с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому зданию областного правительства. "Уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию правительства Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
2025-08-14T08:44
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177502_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ba12af135df84fff26662fd6f291738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства

Гладков: БПЛА ВСУ в четвёртый раз ударили по зданию белгородского правительства

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ в четвертый раз с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому зданию областного правительства.
"Уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию правительства Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала