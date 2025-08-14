https://ria.ru/20250814/belgorod-2035167521.html

ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства

ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства - РИА Новости, 14.08.2025

ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ в четвертый раз с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому зданию... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T08:44:00+03:00

2025-08-14T08:44:00+03:00

2025-08-14T10:04:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17e22c60b022384dc0ed0661bffb6290.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ в четвертый раз с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому зданию областного правительства. "Уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию правительства Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде 2025-08-14T08:44 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия