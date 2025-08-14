https://ria.ru/20250814/belgorod-2035167521.html
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ в четвертый раз с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому зданию... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:44:00+03:00
2025-08-14T08:44:00+03:00
2025-08-14T10:04:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17e22c60b022384dc0ed0661bffb6290.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что ВСУ в четвертый раз с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому зданию областного правительства. "Уже в четвертый раз ВСУ с помощью беспилотника наносят удар по гражданскому зданию правительства Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177502_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ba12af135df84fff26662fd6f291738.jpg
Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
2025-08-14T08:44
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ в четвертый раз нанесли удар по зданию белгородского правительства
Гладков: БПЛА ВСУ в четвёртый раз ударили по зданию белгородского правительства