Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника
Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 14.08.2025
Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника
Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ, три мирных жителя получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
2025-08-14T08:18:00+03:00
2025-08-14T08:18:00+03:00
2025-08-14T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ, три мирных жителя получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода."В результате удара загорелся легковой автомобиль - сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.
белгород
2025
Последствия удара ВСУ по зданию правительства Белгородской области
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков/
белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника
Гладков: беспилотник ВСУ снова атаковал Белгород