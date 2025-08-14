https://ria.ru/20250814/belgorod-2035165147.html

Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника

Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 14.08.2025

Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника

Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ, три мирных жителя получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T08:18:00+03:00

2025-08-14T08:18:00+03:00

2025-08-14T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ, три мирных жителя получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода."В результате удара загорелся легковой автомобиль - сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по зданию правительства Белгородской области ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков/ 2025-08-14T08:18 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия