Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 14.08.2025 (обновлено: 08:29 14.08.2025)
Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника
Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 14.08.2025
Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника
Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ, три мирных жителя получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ, три мирных жителя получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода."В результате удара загорелся легковой автомобиль - сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.
белгород
2025
Новости
Последствия удара ВСУ по зданию правительства Белгородской области
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков/
белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
Белгород снова подвергся атаке украинского беспилотника

Гладков: беспилотник ВСУ снова атаковал Белгород

© РИА Новости / Владимир Корнев
Вид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ, три мирных жителя получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Белгород снова подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода.
"В результате удара загорелся легковой автомобиль - сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Оперативные службы работают на месте", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
