Источник: два российских Бе-200 останутся в Турции до сентября
Источник: два российских Бе-200 останутся в Турции до сентября - РИА Новости, 14.08.2025
Источник: два российских Бе-200 останутся в Турции до сентября
Два российских противопожарных самолета-амфибии Бе-200 останутся в Турции для тушения лесных пожаров как минимум до сентября, проведена замена их экипажей,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T03:03:00+03:00
2025-08-14T03:03:00+03:00
2025-08-14T03:03:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два российских противопожарных самолета-амфибии Бе-200 останутся в Турции для тушения лесных пожаров как минимум до сентября, проведена замена их экипажей, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Проведена замена экипажей российских Бе-200, базирующихся на аэродроме в Измире. Принято решение о продлении работы воздушных судов в Турции до начала сентября", - сказал собеседник агентства. В июне сообщалось, что на аэродром в Измире на юго-западе Турции для тушения лесных пожаров прибыли два российских Бе-200. Самолеты вылетают из Измира на все поступающие задания, работают оттуда в разных районах Турции. Двухмоторный турбореактивный амфибийный самолет Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Вариант Бе-200ЧС оптимизирован для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки групп спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" с длиной взлетной полосы 1,8 тысячи метров, а также с поверхности моря, рек и озер при глубине не менее двух метров и волнении моря до трех баллов. Экипаж амфибии - два человека. Бе-200 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями тягой по 7,5 тонн каждый. Максимальная взлетная масса в противопожарном варианте до 37,9 тонны. Самолет способен перевозить 72 пассажира или до 7,5 тонн различных грузов. Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды. Крейсерская скорость - 710 километров в час, дальность полета в противопожарном варианте (с аварийным носимым запасом топлива на один час полета) - 3,6 тысячи километров.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два российских противопожарных самолета-амфибии Бе-200 останутся в Турции для тушения лесных пожаров как минимум до сентября, проведена замена их экипажей, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
