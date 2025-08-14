Саммит России и США в Анкоридже совпадет с военными учениями, пишут СМИ
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на авиабазе "Эльмендорф-Ричардсон" в городе Анкоридж совпадает с проводящимися там военными учениями, сообщает газета Anchorage Daily News.
"(Мероприятие - ред.) совпадает с проведением на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" двух пересекающихся военных учений, Northern Edge ("Северный край" - ред.) и Arctic Edge ("Арктический край" - ред.), в которых задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, сотрудники пресс-служб базы и дислоцированных там подразделений отказались предоставить какую-либо информацию о возможных изменениях в проведении учений, режиме доступа на базу и других операциях, переадресовав все вопросы о предстоящем саммите в Белый дом.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) 29 июля сообщило, что ежегодные учения "Арктический край" пройдут на Аляске с 1 по 31 августа.