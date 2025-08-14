Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего - РИА Новости, 14.08.2025
13:08 14.08.2025
Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле об избиении в Нижнем Новгороде подростками прохожего, в результате чего тот скончался, сообщили в ведомстве. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в Нижнем Новгороде 15-летний подросток и 13-летняя девочка избили мужчину, который отказался угостить их сигаретой и дать телефон. Потерпевший скончался от полученных травм. "По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Глава СКР дал поручение руководителю регионального СУСК представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
россия
нижний новгород
нижегородская область
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле об избиении в Нижнем Новгороде подростками прохожего, в результате чего тот скончался, сообщили в ведомстве.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в Нижнем Новгороде 15-летний подросток и 13-летняя девочка избили мужчину, который отказался угостить их сигаретой и дать телефон. Потерпевший скончался от полученных травм.
"По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Глава СКР дал поручение руководителю регионального СУСК представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Бастрыкин запросил доклад о расследовании разбоя в Новосибирске
11 августа, 11:44
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
