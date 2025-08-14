https://ria.ru/20250814/bastrykin-2035235595.html
Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего
Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего - РИА Новости, 14.08.2025
Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле об избиении в Нижнем Новгороде подростками прохожего, в результате чего тот скончался, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:08:00+03:00
2025-08-14T13:08:00+03:00
2025-08-14T13:08:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле об избиении в Нижнем Новгороде подростками прохожего, в результате чего тот скончался, сообщили в ведомстве. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в Нижнем Новгороде 15-летний подросток и 13-летняя девочка избили мужчину, который отказался угостить их сигаретой и дать телефон. Потерпевший скончался от полученных травм. "По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Глава СКР дал поручение руководителю регионального СУСК представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250811/bastrykin-2034546824.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего
Бастрыкин просит доклад о деле об избиении мужчины до смерти в Нижнем Новгороде