Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего

Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего - РИА Новости, 14.08.2025

Бастрыкин запросил доклад по делу о подростках, насмерть забивших прохожего

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле об избиении в Нижнем Новгороде подростками прохожего, в результате чего тот скончался, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле об избиении в Нижнем Новгороде подростками прохожего, в результате чего тот скончался, сообщили в ведомстве. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в Нижнем Новгороде 15-летний подросток и 13-летняя девочка избили мужчину, который отказался угостить их сигаретой и дать телефон. Потерпевший скончался от полученных травм. "По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Глава СКР дал поручение руководителю регионального СУСК представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

