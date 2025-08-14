https://ria.ru/20250814/basketbol-2035366379.html

ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола

ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 14.08.2025

ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл первый в Уральском федеральном округе Центр уличного баскетбола – он появился в Нижнем Тагиле на территории Дворца культуры имени И.В. Окунева и стал РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:24:00+03:00

2025-08-14T18:24:00+03:00

2025-08-14T18:25:00+03:00

псб (банк псб)

нижний тагил

баскетбол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_01315fd3b49f9e28710d9a80632abb9d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ открыл первый в Уральском федеральном округе Центр уличного баскетбола – он появился в Нижнем Тагиле на территории Дворца культуры имени И.В. Окунева и стал двадцать пятым в России, сообщает банк. Спортивный объект международного класса построен в Свердловской области в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям" при поддержке Российской федерации баскетбола. "ПСБ неслучайно открывает сегодня новый спортивный объект в Нижнем Тагиле – в городе, который является ключевым промышленным центром Урала. ПСБ выступает партнером крупнейших промышленных предприятий, работающих в городе. Успешная реализация задач по выполнению гособоронзаказа, модернизации производства и технологических процессов невозможна без привлечения квалифицированных кадров. Мы, со своей стороны, не только оказываем финансовую поддержку промышленных предприятий и регионов, но и создаем необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет еще одним местом притяжения для активной молодежи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова на церемонии открытия. Центр может принимать соревнования различного уровня – от региональных до международных. На площади в 3,8 тысячи квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола 3х3 с всепогодным профессиональным покрытием. Объект оснащен зоной для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильными трибунами для зрителей. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих. В день открытия на новой площадке состоялся турнир по баскетболу 3×3. Также зрители смогли посетить мастер-класс от серебряных призеров летних Олимпийских игр 2020 года в Токио по баскетболу 3х3, заслуженных мастеров спорта России Кирилла Писклова и Александра Зуева. "Открытие первого в Уральском федеральном округе Центра уличного баскетбола — повод возродить баскетбольные традиции, заложенные в регионе еще в конце прошлого века. Примечательно, что более двадцати лет назад в Нижнем Тагиле был впервые организован чемпионат по уличному баскетболу. В нем сыграли 418 команд — огромная для города цифра, говорящая о популярности лучшей игры с мячом. Современное пространство нового центра позволит жителям наслаждаться любимой игрой, тренировать навыки и просто активно проводить свободное время. Именно в такой атмосфере в нашей стране будут рождаться новые звезды баскетбола", - отметил на церемонии президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

https://ria.ru/20250723/biznes-2030782607.html

https://ria.ru/20250627/podguzova-2025843948.html

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб), нижний тагил, баскетбол