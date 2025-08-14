Рейтинг@Mail.ru
ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 14.08.2025 (обновлено: 18:25 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/basketbol-2035366379.html
ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола
ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 14.08.2025
ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл первый в Уральском федеральном округе Центр уличного баскетбола – он появился в Нижнем Тагиле на территории Дворца культуры имени И.В. Окунева и стал РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:24:00+03:00
2025-08-14T18:25:00+03:00
псб (банк псб)
нижний тагил
баскетбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_01315fd3b49f9e28710d9a80632abb9d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ открыл первый в Уральском федеральном округе Центр уличного баскетбола – он появился в Нижнем Тагиле на территории Дворца культуры имени И.В. Окунева и стал двадцать пятым в России, сообщает банк. Спортивный объект международного класса построен в Свердловской области в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям" при поддержке Российской федерации баскетбола. "ПСБ неслучайно открывает сегодня новый спортивный объект в Нижнем Тагиле – в городе, который является ключевым промышленным центром Урала. ПСБ выступает партнером крупнейших промышленных предприятий, работающих в городе. Успешная реализация задач по выполнению гособоронзаказа, модернизации производства и технологических процессов невозможна без привлечения квалифицированных кадров. Мы, со своей стороны, не только оказываем финансовую поддержку промышленных предприятий и регионов, но и создаем необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет еще одним местом притяжения для активной молодежи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова на церемонии открытия. Центр может принимать соревнования различного уровня – от региональных до международных. На площади в 3,8 тысячи квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола 3х3 с всепогодным профессиональным покрытием. Объект оснащен зоной для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильными трибунами для зрителей. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих. В день открытия на новой площадке состоялся турнир по баскетболу 3×3. Также зрители смогли посетить мастер-класс от серебряных призеров летних Олимпийских игр 2020 года в Токио по баскетболу 3х3, заслуженных мастеров спорта России Кирилла Писклова и Александра Зуева. "Открытие первого в Уральском федеральном округе Центра уличного баскетбола — повод возродить баскетбольные традиции, заложенные в регионе еще в конце прошлого века. Примечательно, что более двадцати лет назад в Нижнем Тагиле был впервые организован чемпионат по уличному баскетболу. В нем сыграли 418 команд — огромная для города цифра, говорящая о популярности лучшей игры с мячом. Современное пространство нового центра позволит жителям наслаждаться любимой игрой, тренировать навыки и просто активно проводить свободное время. Именно в такой атмосфере в нашей стране будут рождаться новые звезды баскетбола", - отметил на церемонии президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
https://ria.ru/20250723/biznes-2030782607.html
https://ria.ru/20250627/podguzova-2025843948.html
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73468/64/734686441_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ef977601144ee56f62bcd27e8f7fe12e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), нижний тагил, баскетбол
ПСБ (Банк ПСБ), Нижний Тагил, баскетбол
ПСБ построил в Нижнем Тагиле первый в УрФО Центр уличного баскетбола

Центр уличного баскетбола международного класса открыт в Нижнем Тагиле

© Фото : fotoliaБаскетбольный мяч.
Баскетбольный мяч. - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : fotolia
Баскетбольный мяч.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ открыл первый в Уральском федеральном округе Центр уличного баскетбола – он появился в Нижнем Тагиле на территории Дворца культуры имени И.В. Окунева и стал двадцать пятым в России, сообщает банк.
Спортивный объект международного класса построен в Свердловской области в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям" при поддержке Российской федерации баскетбола.
Соглашение с предпринимателями патриотами - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
ПСБ и "Предприниматели Патриоты" будут совместно развивать малый бизнес
23 июля, 10:41
"ПСБ неслучайно открывает сегодня новый спортивный объект в Нижнем Тагиле – в городе, который является ключевым промышленным центром Урала. ПСБ выступает партнером крупнейших промышленных предприятий, работающих в городе. Успешная реализация задач по выполнению гособоронзаказа, модернизации производства и технологических процессов невозможна без привлечения квалифицированных кадров. Мы, со своей стороны, не только оказываем финансовую поддержку промышленных предприятий и регионов, но и создаем необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет еще одним местом притяжения для активной молодежи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова на церемонии открытия.
Центр может принимать соревнования различного уровня – от региональных до международных. На площади в 3,8 тысячи квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола 3х3 с всепогодным профессиональным покрытием. Объект оснащен зоной для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильными трибунами для зрителей. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.
В день открытия на новой площадке состоялся турнир по баскетболу 3×3. Также зрители смогли посетить мастер-класс от серебряных призеров летних Олимпийских игр 2020 года в Токио по баскетболу 3х3, заслуженных мастеров спорта России Кирилла Писклова и Александра Зуева.
"Открытие первого в Уральском федеральном округе Центра уличного баскетбола — повод возродить баскетбольные традиции, заложенные в регионе еще в конце прошлого века. Примечательно, что более двадцати лет назад в Нижнем Тагиле был впервые организован чемпионат по уличному баскетболу. В нем сыграли 418 команд — огромная для города цифра, говорящая о популярности лучшей игры с мячом. Современное пространство нового центра позволит жителям наслаждаться любимой игрой, тренировать навыки и просто активно проводить свободное время. Именно в такой атмосфере в нашей стране будут рождаться новые звезды баскетбола", - отметил на церемонии президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Подгузова: ПСБ играет роль стратегического партнера в развитии Приазовья
27 июня, 15:22
 
ПСБ (Банк ПСБ)Нижний Тагилбаскетбол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала