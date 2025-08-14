Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе женщина жестоко избила дочь у подъезда - РИА Новости, 14.08.2025
17:42 14.08.2025
В Балашихе женщина жестоко избила дочь у подъезда
В Балашихе женщина жестоко избила дочь у подъезда - РИА Новости, 14.08.2025
В Балашихе женщина жестоко избила дочь у подъезда
Полицейские выяснили, что женщина, которая у подъезда дома в Балашихе наносит удары девочке по голове, а также нецензурно ругается, потому что долго ее искала,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:42:00+03:00
2025-08-14T17:42:00+03:00
происшествия
балашиха
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полицейские выяснили, что женщина, которая у подъезда дома в Балашихе наносит удары девочке по голове, а также нецензурно ругается, потому что долго ее искала, приходится ребенку матерью, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как женщина наносит удары руками ребенку. Инцидент, предположительно, произошел в микрорайоне Новое Павлино на улице Бояринова", - говорится в сообщении полиции. Инцидент в Балашихе попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах женщина применяет физическое насилие над ребенком сначала у входа в подъезд. Она неоднократно бьет ее по лицу, голове, хватает за волосы, наносит удар телефоном по лбу. От очередного удара по лицу девочка ударяется о стену, после чего хватается за лицо и начинает сильно плакать. Женщина продолжает ругать ребенка за то, что она уже час ее ищет, и нецензурно выражается. Потом избиение продолжается уже в подъезде. "Полицейскими было установлено, что женщина, нанесшая удары ребенку, является его матерью", - уточнили РИА Новости в главке. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, заключили в ведомстве.
балашиха
происшествия, балашиха, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Балашиха, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Балашихе женщина жестоко избила дочь у подъезда

В Подмосковье женщина жестоко избила вовремя не вернувшуюся около подъезда

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полицейские выяснили, что женщина, которая у подъезда дома в Балашихе наносит удары девочке по голове, а также нецензурно ругается, потому что долго ее искала, приходится ребенку матерью, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как женщина наносит удары руками ребенку. Инцидент, предположительно, произошел в микрорайоне Новое Павлино на улице Бояринова", - говорится в сообщении полиции.
Инцидент в Балашихе попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах женщина применяет физическое насилие над ребенком сначала у входа в подъезд. Она неоднократно бьет ее по лицу, голове, хватает за волосы, наносит удар телефоном по лбу. От очередного удара по лицу девочка ударяется о стену, после чего хватается за лицо и начинает сильно плакать. Женщина продолжает ругать ребенка за то, что она уже час ее ищет, и нецензурно выражается. Потом избиение продолжается уже в подъезде.
"Полицейскими было установлено, что женщина, нанесшая удары ребенку, является его матерью", - уточнили РИА Новости в главке.
По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, заключили в ведомстве.
ПроисшествияБалашихаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
