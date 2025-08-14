https://ria.ru/20250814/avtobus-2035149851.html

В Техасе перевернулся школьный автобус

В Техасе перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 14.08.2025

В Техасе перевернулся школьный автобус

Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого, опрокинулся на бок в штате Техас в США, в результате пострадали 12 человек, сообщает телеканал РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T04:10:00+03:00

2025-08-14T04:10:00+03:00

2025-08-14T12:58:00+03:00

в мире

техас

сша

остин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035230950_0:133:1424:934_1920x0_80_0_0_41bae951a5d13de1e9f584603baa104b.png

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого, опрокинулся на бок в штате Техас в США, в результате пострадали 12 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников. "Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого... перевернулся на бок в Остине, штат Техас, в результате чего 12 человек пострадали", - говорится в публикации. По данным телеканала, один человек получил опасную для жизни травму, еще двое - потенциально опасные для жизни повреждения.

https://ria.ru/20250418/ssha-2011946465.html

техас

сша

остин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, остин