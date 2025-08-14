В Техасе перевернулся школьный автобус

Рейтинг@Mail.ru
04:10 14.08.2025 (обновлено: 12:58 14.08.2025)
в мире
техас
сша
остин
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого, опрокинулся на бок в штате Техас в США, в результате пострадали 12 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников. "Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого... перевернулся на бок в Остине, штат Техас, в результате чего 12 человек пострадали", - говорится в публикации. По данным телеканала, один человек получил опасную для жизни травму, еще двое - потенциально опасные для жизни повреждения.
в мире, техас, сша, остин
В мире, Техас, США, Остин
© Фото : Travis County emergency servicesНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Техасе, США
© Фото : Travis County emergency services
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Техасе, США
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого, опрокинулся на бок в штате Техас в США, в результате пострадали 12 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников.
"Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого... перевернулся на бок в Остине, штат Техас, в результате чего 12 человек пострадали", - говорится в публикации.
По данным телеканала, один человек получил опасную для жизни травму, еще двое - потенциально опасные для жизни повреждения.
