В Техасе перевернулся школьный автобус
2025-08-14
2025-08-14T04:10:00+03:00
2025-08-14T12:58:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого, опрокинулся на бок в штате Техас в США, в результате пострадали 12 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных чиновников. "Школьный автобус, перевозивший более 40 детей и одного взрослого... перевернулся на бок в Остине, штат Техас, в результате чего 12 человек пострадали", - говорится в публикации. По данным телеканала, один человек получил опасную для жизни травму, еще двое - потенциально опасные для жизни повреждения.
