Стоимость электромобиля "Атом" оценили от трех до четырех миллионов рублей

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость электромобиля "Атом" без учета дополнительных госсубсидий может варьироваться в диапазоне 3-4 миллионов рублей, сообщил операционный директор по продажам "Атома" Максим Бардин. "Цены финальной на электромобили еще пока нет. Мы попадаем в диапазон между тремя и четырьмя миллионами, без учета субсидий (в объеме - ред.) 925 тысяч и, возможно, субсидий дополнительных, которые могут быть в других регионах. К сожалению, пока точнее я не отвечу", - сказал он, отвечая на вопрос о примерной стоимости электромобиля, в ходе сессии международного евразийского форума "Такси". Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич". Международный евразийский форум "Такси" - это крупнейшее профессиональное мероприятие в сфере таксомоторных перевозок и городской мобильности. Форум объединяет лидеров отрасли, представителей власти и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития таксомоторной отрасли.

