"Атом" создал электронные инструкции по эксплуатации электромобиля
2025-08-14T09:40:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Разработчики электромобиля "Атом" создали электронные инструкции по эксплуатации авто для владельцев и по обслуживанию для сервисных партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Атома". "Будущим владельцам "Атома" будет доступно подробное руководство по эксплуатации в электронном виде на сайте компании. В первой части документа - инструкции по основным функциям: как открыть автомобиль, зарядить его, настроить кресла... Вторая часть руководства будет посвящена цифровым функциям электромобиля", - сообщили в компании. "Сейчас руководство по ремонту валидируется на предсерийных прототипах. Оно включает в себя более 1200 страниц с информацией о том, как обслуживать механическую часть, кузов, лакокрасочное покрытие и другие элементы электромобиля. С этим документом уже работают специалисты сервисных партнеров "Атома", - приводит компания слова руководителя инженерного отдела послепродажного обслуживания "Атома" Михаила Мельникова. На стадии разработки документации для сервисов и владельцев "Атом" внедрил новую систему выявления возможных дефектов. Инженеры послепродажного обслуживания сейчас, на этапе работы с прототипом, проводят глубокую техническую проверку, что позволяет находить и устранять возможные дефекты. В случае выявления дефекта информация передается на производство, чтобы впоследствии машины выходили с линии с высоким уровнем качества сборки. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".
