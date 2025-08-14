Рейтинг@Mail.ru
"Атом" создал электронные инструкции по эксплуатации электромобиля - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/atom-2035174833.html
"Атом" создал электронные инструкции по эксплуатации электромобиля
"Атом" создал электронные инструкции по эксплуатации электромобиля - РИА Новости, 14.08.2025
"Атом" создал электронные инструкции по эксплуатации электромобиля
Разработчики электромобиля "Атом" создали электронные инструкции по эксплуатации авто для владельцев и по обслуживанию для сервисных партнеров, сообщили РИА... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T09:40:00+03:00
2025-08-14T09:40:00+03:00
авто
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871164232_0:42:972:589_1920x0_80_0_0_c121d6d7721810ee808d84cd9cc82d16.png
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Разработчики электромобиля "Атом" создали электронные инструкции по эксплуатации авто для владельцев и по обслуживанию для сервисных партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Атома". "Будущим владельцам "Атома" будет доступно подробное руководство по эксплуатации в электронном виде на сайте компании. В первой части документа - инструкции по основным функциям: как открыть автомобиль, зарядить его, настроить кресла... Вторая часть руководства будет посвящена цифровым функциям электромобиля", - сообщили в компании. "Сейчас руководство по ремонту валидируется на предсерийных прототипах. Оно включает в себя более 1200 страниц с информацией о том, как обслуживать механическую часть, кузов, лакокрасочное покрытие и другие элементы электромобиля. С этим документом уже работают специалисты сервисных партнеров "Атома", - приводит компания слова руководителя инженерного отдела послепродажного обслуживания "Атома" Михаила Мельникова. На стадии разработки документации для сервисов и владельцев "Атом" внедрил новую систему выявления возможных дефектов. Инженеры послепродажного обслуживания сейчас, на этапе работы с прототипом, проводят глубокую техническую проверку, что позволяет находить и устранять возможные дефекты. В случае выявления дефекта информация передается на производство, чтобы впоследствии машины выходили с линии с высоким уровнем качества сборки. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".
https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html
https://ria.ru/20250528/atom-2019474429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871164232_66:0:906:630_1920x0_80_0_0_a30dbec0258040aaa0614daba279a646.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия
Авто, Россия
"Атом" создал электронные инструкции по эксплуатации электромобиля

Разработчики создали электронные инструкции по эксплуатации и ремонту "Атома"

© Фото : АО "Кама"Электромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : АО "Кама"
Электромобиль "Атом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Разработчики электромобиля "Атом" создали электронные инструкции по эксплуатации авто для владельцев и по обслуживанию для сервисных партнеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Атома".
"Будущим владельцам "Атома" будет доступно подробное руководство по эксплуатации в электронном виде на сайте компании. В первой части документа - инструкции по основным функциям: как открыть автомобиль, зарядить его, настроить кресла... Вторая часть руководства будет посвящена цифровым функциям электромобиля", - сообщили в компании.
Первая поездка предсерийного образца российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам
27 апреля, 13:59
"Сейчас руководство по ремонту валидируется на предсерийных прототипах. Оно включает в себя более 1200 страниц с информацией о том, как обслуживать механическую часть, кузов, лакокрасочное покрытие и другие элементы электромобиля. С этим документом уже работают специалисты сервисных партнеров "Атома", - приводит компания слова руководителя инженерного отдела послепродажного обслуживания "Атома" Михаила Мельникова.
На стадии разработки документации для сервисов и владельцев "Атом" внедрил новую систему выявления возможных дефектов. Инженеры послепродажного обслуживания сейчас, на этапе работы с прототипом, проводят глубокую техническую проверку, что позволяет находить и устранять возможные дефекты.
В случае выявления дефекта информация передается на производство, чтобы впоследствии машины выходили с линии с высоким уровнем качества сборки.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".
Тест-драйв электромобиля Атом в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Атом" впервые показали обычным водителям
28 мая, 07:32
 
АвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала