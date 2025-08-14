https://ria.ru/20250814/ataka-2035191545.html

ВСУ нанесли удары по жилым домам в Ростове-на-Дону

ВСУ нанесли удары по жилым домам в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025

ВСУ нанесли удары по жилым домам в Ростове-на-Дону

ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T10:50:00+03:00

2025-08-14T10:50:00+03:00

2025-08-14T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

юрий слюсарь

вооруженные силы украины

ростовская область

вооруженные силы рф

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035191801_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_028e56f0ff1b20e359992e3ee2482d1b.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской", — отметил он.По последним данным, пострадали 13 человек, среди них двое детей. Семерым оказали первую помощь, они уже дома, шесть находятся в больницах. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое. Повреждено около десяти квартир, из домов эвакуировали более 200 жильцов.Как заявил мэр Александр Скрябин, пункт временного размещения открыли в школе № 50.В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, идет поиск украинских командиров и военных, причастных к атакам.

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, ростовская область, вооруженные силы рф, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)