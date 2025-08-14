Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 14.08.2025 (обновлено: 16:18 14.08.2025)
ВСУ нанесли удары по жилым домам в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской", — отметил он.По последним данным, пострадали 13 человек, среди них двое детей. Семерым оказали первую помощь, они уже дома, шесть находятся в больницах. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое. Повреждено около десяти квартир, из домов эвакуировали более 200 жильцов.Как заявил мэр Александр Скрябин, пункт временного размещения открыли в школе № 50.В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, идет поиск украинских командиров и военных, причастных к атакам.
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035191801_0:324:960:1044_1920x0_80_0_0_e924b8cf114269d5b420ce3c530d3b9f.jpg
ростов-на-дону, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, ростовская область, вооруженные силы рф, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)

Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской", — отметил он.

Последствия удара беспилотника по дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

Последствия удара беспилотника по дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

Последствия удара беспилотника по дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

Последствия удара беспилотника по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

Последствия удара беспилотника по дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Ростове-на-Дону
Дым на месте взрыва в Ростове-на-Дону
Дым на месте взрыва в Ростове-на-Дону
© Фото : соцсети
Последствия удара беспилотника по дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

Последствия удара беспилотника по дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей

Дым на месте взрыва в Ростове-на-Дону
© Фото : соцсети
По последним данным, пострадали 13 человек, среди них двое детей. Семерым оказали первую помощь, они уже дома, шесть находятся в больницах. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое. Повреждено около десяти квартир, из домов эвакуировали более 200 жильцов.

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для оказания правовой помощи: 8-863-210-55-99.

Как заявил мэр Александр Скрябин, пункт временного размещения открыли в школе № 50.
В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, идет поиск украинских командиров и военных, причастных к атакам.
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
 
