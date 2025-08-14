ВСУ нанесли удары по жилым домам в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской", — отметил он.По последним данным, пострадали 13 человек, среди них двое детей. Семерым оказали первую помощь, они уже дома, шесть находятся в больницах. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое. Повреждено около десяти квартир, из домов эвакуировали более 200 жильцов.Как заявил мэр Александр Скрябин, пункт временного размещения открыли в школе № 50.В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, идет поиск украинских командиров и военных, причастных к атакам.
По последним данным, пострадали 13 человек, среди них двое детей. Семерым оказали первую помощь, они уже дома, шесть находятся в больницах. Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое. Повреждено около десяти квартир, из домов эвакуировали более 200 жильцов.
Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для оказания правовой помощи: 8-863-210-55-99.
Как заявил мэр Александр Скрябин, пункт временного размещения открыли в школе № 50.
В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, идет поиск украинских командиров и военных, причастных к атакам.
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
