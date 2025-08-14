Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 14.08.2025
04:21 14.08.2025 (обновлено: 04:31 14.08.2025)
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над ее перехватом. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в её Telegram-канале. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена

ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты из Йемена в сторону израильской территории

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над ее перехватом.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в её Telegram-канале.
Позднее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
