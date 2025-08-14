https://ria.ru/20250814/armija-2035150339.html

Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии в её Telegram-канале. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

