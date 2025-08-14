https://ria.ru/20250814/arktika-2035380586.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. России и США было бы выгодно сотрудничать в освоении запасов нефти и газа Арктики и глубоководного шельфа, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "В контексте сотрудничества в проектах освоения Арктики и глубоководного шельфа интерес обеих сторон лежит как в технологической, так и в стратегической плоскости", - сказал эксперт, комментируя потенциальное сотрудничество России и США в нефтегазовых проектах. РФ могла бы предложить американским компаниям долгосрочные контракты в проектах с прогнозируемой ресурсной базой на десятилетия вперед, участие в совместных научно-технических разработках для адаптации технологий под арктические условия, а также свою инфраструктуру для оптимизации цепочек поставок. В свою очередь, российским проектам было бы интересно получить от США высокотехнологические решения в области шельфовой добычи, включая, например, оборудование для глубоководного бурения и подводной добычи.
