https://ria.ru/20250814/arktika-2035380586.html

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике

России и США было бы выгодно сотрудничать в освоении запасов нефти и газа Арктики и глубоководного шельфа, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T19:03:00+03:00

2025-08-14T19:03:00+03:00

2025-08-14T19:03:00+03:00

россия

сша

арктика

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447720_642:1042:2430:2048_1920x0_80_0_0_24ed66b29a7f06c69ca41219ccfc348a.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. России и США было бы выгодно сотрудничать в освоении запасов нефти и газа Арктики и глубоководного шельфа, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "В контексте сотрудничества в проектах освоения Арктики и глубоководного шельфа интерес обеих сторон лежит как в технологической, так и в стратегической плоскости", - сказал эксперт, комментируя потенциальное сотрудничество России и США в нефтегазовых проектах. РФ могла бы предложить американским компаниям долгосрочные контракты в проектах с прогнозируемой ресурсной базой на десятилетия вперед, участие в совместных научно-технических разработках для адаптации технологий под арктические условия, а также свою инфраструктуру для оптимизации цепочек поставок. В свою очередь, российским проектам было бы интересно получить от США высокотехнологические решения в области шельфовой добычи, включая, например, оборудование для глубоководного бурения и подводной добычи.

https://ria.ru/20250804/rossija-2033369697.html

россия

сша

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, арктика, владимир путин, дональд трамп