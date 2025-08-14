https://ria.ru/20250814/antarktida-2035402226.html
Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог вернуться
Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог вернуться - РИА Новости, 14.08.2025
Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог вернуться
Американский 19-летний блогер Итан Го на протяжении двух месяцев не может покинуть чилийскую базу в Антарктиде после того, как он нелегально посадил там свой... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский 19-летний блогер Итан Го на протяжении двух месяцев не может покинуть чилийскую базу в Антарктиде после того, как он нелегально посадил там свой самолет, пишет NBC San Diego.По данным источника, юный американец пытался установить рекорд как самый молодой человек, который в одиночку облетит все семь континентов. Ему разрешили полет над чилийским городом Пунта – Аренас, однако он нарушил договоренность с властями и направил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в Антарктиду, где его задержали.В течение шести недель с момента задержания Итан Го находится на военной базе Чили в Антарктиде в связи с антарктической зимой и неисправностью своего самолета.11 августа судья снял с юного американца обвинения в передаче ложной информации наземному управлению и посадке без разрешения в рамках соглашения с адвокатами и чилийской прокуратурой. Согласно этому решению, молодой человек должен в течение 30 дней пожертвовать 30 000 долларов в детский онкологический фонд, чтобы избежать суда. Он также должен покинуть страну, как только позволят обстоятельства, и ему будет запрещен въезд на территорию Чили в течение трех лет, резюмируется в статье.
Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог вернуться
NBC San Diego: блогер Итан Го два месяца не может покинуть базу в Антарктиде