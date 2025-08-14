Рейтинг@Mail.ru
16:28 14.08.2025
Самолет с российской прессой вылетел на место встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа на Аляске, вылетел из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Местом встречи лидеров в пятницу станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Старт переговоров запланирован на 11.30 по местному времени (22.30 мск). Переговоры начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций - по пять с каждой стороны. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита. Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
в мире, москва, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа на Аляске, вылетел из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Местом встречи лидеров в пятницу станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Старт переговоров запланирован на 11.30 по местному времени (22.30 мск).
Переговоры начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций - по пять с каждой стороны. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.
Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
Выступление Путина на совещании по подготовке к саммиту на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
