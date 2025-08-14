https://ria.ru/20250814/alyaska-2035308903.html

Самолет с российской прессой вылетел на место встречи Путина и Трампа

Самолет с российской прессой вылетел на место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

Самолет с российской прессой вылетел на место встречи Путина и Трампа

Самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа на Аляске, вылетел из Москвы,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:28:00+03:00

2025-08-14T16:28:00+03:00

2025-08-14T16:28:00+03:00

в мире

москва

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа на Аляске, вылетел из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Местом встречи лидеров в пятницу станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Старт переговоров запланирован на 11.30 по местному времени (22.30 мск). Переговоры начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций - по пять с каждой стороны. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита. Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.

https://ria.ru/20250814/soveschanie-2035246055.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске