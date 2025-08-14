https://ria.ru/20250814/alyaska-2035150488.html

Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы на Аляску

Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы на Аляску - РИА Новости, 14.08.2025

Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы на Аляску

Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T04:22:00+03:00

2025-08-14T04:22:00+03:00

2025-08-14T04:22:00+03:00

россия

аляска

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152743/92/1527439264_152:0:3651:1968_1920x0_80_0_0_b137a42558eb234e6d6f7ba9073d963f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "В период действия санкций в отношении Российской Федерации авиакомпания "Якутия" не готова возобновить регулярные рейсы между Россией и Аляской (США)", - говорится в официальном ответе на вопрос агентства, готова ли авиакомпания возобновить регулярные рейсы между Россией и Аляской. В пресс-службе подчеркнули, что "для начала этих полетов должны быть сняты санкции в отношении Российской Федерации". В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).

https://ria.ru/20250814/alyaska-2035148976.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аляска, сша