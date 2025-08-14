Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы на Аляску - РИА Новости, 14.08.2025
04:22 14.08.2025
Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы на Аляску
Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. РИА Новости, 14.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. "В период действия санкций в отношении Российской Федерации авиакомпания "Якутия" не готова возобновить регулярные рейсы между Россией и Аляской (США)", - говорится в официальном ответе на вопрос агентства, готова ли авиакомпания возобновить регулярные рейсы между Россией и Аляской. В пресс-службе подчеркнули, что "для начала этих полетов должны быть сняты санкции в отношении Российской Федерации". В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
россия, аляска, сша
Россия, Аляска, США
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Якутия" не готова возобновлять рейсы из России на Аляску до снятия санкций с РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"В период действия санкций в отношении Российской Федерации авиакомпания "Якутия" не готова возобновить регулярные рейсы между Россией и Аляской (США)", - говорится в официальном ответе на вопрос агентства, готова ли авиакомпания возобновить регулярные рейсы между Россией и Аляской.
В пресс-службе подчеркнули, что "для начала этих полетов должны быть сняты санкции в отношении Российской Федерации".
В 2019 году авиакомпания "Якутия", как сообщается на официальном сайте, предлагала три рейса по маршруту Якутск - Петропавловск-Камчатский – Анкоридж (США) и обратно. В 2020 году сообщалось, что будут выполняться прямые рейсы из Якутска в Анкоридж (США) с промежуточной посадкой в аэропорту Елизово (Петропавловск - Камчатский).
