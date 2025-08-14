https://ria.ru/20250814/alyaska-2035141947.html

Русский бизнесмен с Аляски рассказал, чем жители штата обязаны СССР

Русский бизнесмен с Аляски рассказал, чем жители штата обязаны СССР - РИА Новости, 14.08.2025

Русский бизнесмен с Аляски рассказал, чем жители штата обязаны СССР

Коренные жители Аляски многими своими благами отчасти обязаны Советскому Союзу, рассказал РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа. РИА Новости, 14.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - РИА Новости. Коренные жители Аляски многими своими благами отчасти обязаны Советскому Союзу, рассказал РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа. "Те аляскинцы, кто знают историю, благодарны СССР вот в каком плане. Во времена холодной войны США постоянно обвиняли Советский Союз в нарушении прав человека. Советским нечем было ответить, но в конце 1960-х или начале 1970-х они нашли повод и сказали: смотрите, как вы угнетаете коренных жителей Аляски", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имени. По его словам, после этого "американцы засуетились" и приняли Закон об урегулировании претензий коренных народов Аляски (Alaska Native Claims Settlement Act, ANCSA). Согласно этому закону, коренные жители Аляски получили контроль над большими территориями и большие финансовые средства. "Фактически то, что коренные народы Аляски имеют сейчас, они получили благодаря СССР", - резюмировал бизнесмен. Закон об урегулировании претензий коренных народов Аляски (ANCSA), вступивший в силу в 1971 году, был направлен на урегулирование давних земельных претензий коренных народов Аляски и стимулирование экономического развития. В результате было создано 12 региональных и более 200 местных корпораций для владения землей. Согласно этому документу, им было передано около 44 миллионов акров земли. Кроме того, власти выплатили этим корпорациям денежную компенсацию в размере 962,5 миллиона долларов.

