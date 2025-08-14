https://ria.ru/20250814/alyaska-2035138830.html
Эксперт рассказал, можно ли напрямую долететь из Москвы до Аляски
Эксперт рассказал, можно ли напрямую долететь из Москвы до Аляски - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт рассказал, можно ли напрямую долететь из Москвы до Аляски
Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев. Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты. Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".
