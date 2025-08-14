Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, можно ли напрямую долететь из Москвы до Аляски - РИА Новости, 14.08.2025
00:34 14.08.2025
Эксперт рассказал, можно ли напрямую долететь из Москвы до Аляски
Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T00:34:00+03:00
2025-08-14T00:34:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. "Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев. Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты. Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".
© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИл-96-400М
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Ил-96-400М. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Широкофюзеляжные самолеты, например Ил-96, могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Авиабаза Элмендорф-Ричардсон, которая может стать местом встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Аляске рассказали об авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа
Вчера, 16:10
"Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полёты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России. Транспортные самолёты, которые доставляют автомобили и необходимое имущество, могут следовать с промежуточными посадками в Сибири или на Дальнем Востоке", - рассказал Пантелеев.
Он уточнил, что на Аляске есть достаточное количество аэродромов, которые могут принять широкофюзеляжные пассажирские лайнеры и сверхтяжёлые транспортные самолёты.
Ил-96 — первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт. Одна из его модификаций — Ил-96-300 — используется специальным летным отрядом "Россия".
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США
Вчера, 06:43
 
