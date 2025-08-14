https://ria.ru/20250814/aleksandrova-2035285392.html
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой - РИА Новости, 14.08.2025
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой
Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:09:00+03:00
2025-08-14T15:09:00+03:00
2025-08-14T15:09:00+03:00
россия
ксения александрова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035229798_0:83:2047:1235_1920x0_80_0_0_460368b4128f543011e548ffa91cf3bc.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса "Мисс Россия". "Новости, в которые невозможно поверить. Двенадцатого августа не стало Ксюши Александровой - нашей подруги, коллеги и волонтера, невероятно отзывчивого и доброго человека с огромным сердцем. Соболезнуем родным и близким. Светлая память", - говорится в аккаунте конкурса в соцсети Instagram*. Причина смерти вице-мисс "Россия 2017" не уточняется. В оргкомитете конкурса назвали уход Александровой невероятной утратой, так как она была одной из самых ярких финалисток конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная". "Она сочетала в себе самые ценные человеческие качества — доброту, эмпатию и отзывчивость. Несмотря на свою занятость, она неизменно поддерживала наши благотворительные акции и всегда искренне сожалела, когда не могла присутствовать лично. Профессиональная модель, психолог, добрый друг и вдохновение для многих. Ксюша, ты останешься в нашей памяти навсегда", - добавили в сообщении.* признана экстремистской, запрещена на территории РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035229798_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_788907151739549103b888df1ceab99f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ксения александрова, происшествия
Россия, Ксения Александрова, Происшествия
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой
Оргкомитет конкурса подтвердил смерть вице-мисс "Россия — 2017" Александровой
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса "Мисс Россия".
"Новости, в которые невозможно поверить. Двенадцатого августа не стало Ксюши Александровой - нашей подруги, коллеги и волонтера, невероятно отзывчивого и доброго человека с огромным сердцем. Соболезнуем родным и близким. Светлая память", - говорится в аккаунте конкурса в соцсети Instagram*.
Причина смерти вице-мисс "Россия 2017" не уточняется.
В оргкомитете конкурса назвали уход Александровой невероятной утратой, так как она была одной из самых ярких финалисток конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная".
"Она сочетала в себе самые ценные человеческие качества — доброту, эмпатию и отзывчивость. Несмотря на свою занятость, она неизменно поддерживала наши благотворительные акции и всегда искренне сожалела, когда не могла присутствовать лично. Профессиональная модель, психолог, добрый друг и вдохновение для многих. Ксюша, ты останешься в нашей памяти навсегда", - добавили в сообщении.
* признана экстремистской, запрещена на территории РФ.