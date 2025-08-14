Рейтинг@Mail.ru
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/aleksandrova-2035285392.html
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой - РИА Новости, 14.08.2025
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой
Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:09:00+03:00
2025-08-14T15:09:00+03:00
россия
ксения александрова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035229798_0:83:2047:1235_1920x0_80_0_0_460368b4128f543011e548ffa91cf3bc.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса "Мисс Россия". "Новости, в которые невозможно поверить. Двенадцатого августа не стало Ксюши Александровой - нашей подруги, коллеги и волонтера, невероятно отзывчивого и доброго человека с огромным сердцем. Соболезнуем родным и близким. Светлая память", - говорится в аккаунте конкурса в соцсети Instagram*. Причина смерти вице-мисс "Россия 2017" не уточняется. В оргкомитете конкурса назвали уход Александровой невероятной утратой, так как она была одной из самых ярких финалисток конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная". "Она сочетала в себе самые ценные человеческие качества — доброту, эмпатию и отзывчивость. Несмотря на свою занятость, она неизменно поддерживала наши благотворительные акции и всегда искренне сожалела, когда не могла присутствовать лично. Профессиональная модель, психолог, добрый друг и вдохновение для многих. Ксюша, ты останешься в нашей памяти навсегда", - добавили в сообщении.* признана экстремистской, запрещена на территории РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035229798_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_788907151739549103b888df1ceab99f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ксения александрова, происшествия
Россия, Ксения Александрова, Происшествия
В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой

Оргкомитет конкурса подтвердил смерть вице-мисс "Россия — 2017" Александровой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКсения Александрова
Ксения Александрова - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ксения Александрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса "Мисс Россия".
"Новости, в которые невозможно поверить. Двенадцатого августа не стало Ксюши Александровой - нашей подруги, коллеги и волонтера, невероятно отзывчивого и доброго человека с огромным сердцем. Соболезнуем родным и близким. Светлая память", - говорится в аккаунте конкурса в соцсети Instagram*.
Причина смерти вице-мисс "Россия 2017" не уточняется.
В оргкомитете конкурса назвали уход Александровой невероятной утратой, так как она была одной из самых ярких финалисток конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная".
"Она сочетала в себе самые ценные человеческие качества — доброту, эмпатию и отзывчивость. Несмотря на свою занятость, она неизменно поддерживала наши благотворительные акции и всегда искренне сожалела, когда не могла присутствовать лично. Профессиональная модель, психолог, добрый друг и вдохновение для многих. Ксюша, ты останешься в нашей памяти навсегда", - добавили в сообщении.
* признана экстремистской, запрещена на территории РФ.
 
РоссияКсения АлександроваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала