https://ria.ru/20250814/aleksandrova-2035285392.html

В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой

В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой - РИА Новости, 14.08.2025

В оргкомитете "Мисс России" подтвердили смерть Ксении Александровой

Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:09:00+03:00

2025-08-14T15:09:00+03:00

2025-08-14T15:09:00+03:00

россия

ксения александрова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035229798_0:83:2047:1235_1920x0_80_0_0_460368b4128f543011e548ffa91cf3bc.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-мисс "Россия 2017" и участница конкурса "Мисс Вселенная 2017" Ксения Александрова скончалась во вторник, ей было 30 лет, сообщили в оргкомитете конкурса "Мисс Россия". "Новости, в которые невозможно поверить. Двенадцатого августа не стало Ксюши Александровой - нашей подруги, коллеги и волонтера, невероятно отзывчивого и доброго человека с огромным сердцем. Соболезнуем родным и близким. Светлая память", - говорится в аккаунте конкурса в соцсети Instagram*. Причина смерти вице-мисс "Россия 2017" не уточняется. В оргкомитете конкурса назвали уход Александровой невероятной утратой, так как она была одной из самых ярких финалисток конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная". "Она сочетала в себе самые ценные человеческие качества — доброту, эмпатию и отзывчивость. Несмотря на свою занятость, она неизменно поддерживала наши благотворительные акции и всегда искренне сожалела, когда не могла присутствовать лично. Профессиональная модель, психолог, добрый друг и вдохновение для многих. Ксюша, ты останешься в нашей памяти навсегда", - добавили в сообщении.* признана экстремистской, запрещена на территории РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ксения александрова, происшествия