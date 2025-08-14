Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из фильма "Затащи меня в ад" - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:04 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/aktrisa-2035136875.html
Умерла актриса из фильма "Затащи меня в ад"
Умерла актриса из фильма "Затащи меня в ад" - РИА Новости, 14.08.2025
Умерла актриса из фильма "Затащи меня в ад"
Американская актриса Лорна Рейвер, сыгравшая в фильме "Затащи меня в ад", ушла из жизни в возрасте 81 года, следует из журнала Гильдии киноактеров и федерации... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T00:04:00+03:00
2025-08-14T00:04:00+03:00
культура
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/89/1561638933_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_383dcdb957813c7e7e5c45be2e41d4e0.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американская актриса Лорна Рейвер, сыгравшая в фильме "Затащи меня в ад", ушла из жизни в возрасте 81 года, следует из журнала Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). В летнем выпуске журнала SAG-AFTRA имя Рейвер фигурирует в разделе "в память". "Мы чтим память членов, о смерти которых стало известно SAG-AFTRA в период со 2 апреля по 30 июня... Лорна Рейвер", - говорится в публикации. По данным SAG-AFTRA, актриса скончалась ещё 12 мая 2025 года. Рейвер также известна по ролям в сериалах "Молодые и дерзкие", "Анатомия страсти", "Холм одного дерева", "Кости" и "Юристы Бостона".
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/89/1561638933_258:0:2741:1862_1920x0_80_0_0_136b112baece5c994d129bc9d2f5392b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
Культура, США
Умерла актриса из фильма "Затащи меня в ад"

Актриса Лорна Рейвер умерла в возрасте 81 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американская актриса Лорна Рейвер, сыгравшая в фильме "Затащи меня в ад", ушла из жизни в возрасте 81 года, следует из журнала Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA).
В летнем выпуске журнала SAG-AFTRA имя Рейвер фигурирует в разделе "в память".
"Мы чтим память членов, о смерти которых стало известно SAG-AFTRA в период со 2 апреля по 30 июня... Лорна Рейвер", - говорится в публикации.
По данным SAG-AFTRA, актриса скончалась ещё 12 мая 2025 года.
Рейвер также известна по ролям в сериалах "Молодые и дерзкие", "Анатомия страсти", "Холм одного дерева", "Кости" и "Юристы Бостона".
 
КультураСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала