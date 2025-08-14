https://ria.ru/20250814/aktrisa-2035136875.html
Умерла актриса из фильма "Затащи меня в ад"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американская актриса Лорна Рейвер, сыгравшая в фильме "Затащи меня в ад", ушла из жизни в возрасте 81 года, следует из журнала Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). В летнем выпуске журнала SAG-AFTRA имя Рейвер фигурирует в разделе "в память". "Мы чтим память членов, о смерти которых стало известно SAG-AFTRA в период со 2 апреля по 30 июня... Лорна Рейвер", - говорится в публикации. По данным SAG-AFTRA, актриса скончалась ещё 12 мая 2025 года. Рейвер также известна по ролям в сериалах "Молодые и дерзкие", "Анатомия страсти", "Холм одного дерева", "Кости" и "Юристы Бостона".
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Американская актриса Лорна Рейвер, сыгравшая в фильме "Затащи меня в ад", ушла из жизни в возрасте 81 года, следует из журнала Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA).
В летнем выпуске журнала SAG-AFTRA имя Рейвер фигурирует в разделе "в память".
"Мы чтим память членов, о смерти которых стало известно SAG-AFTRA в период со 2 апреля по 30 июня... Лорна Рейвер", - говорится в публикации.
По данным SAG-AFTRA, актриса скончалась ещё 12 мая 2025 года.
Рейвер также известна по ролям в сериалах "Молодые и дерзкие", "Анатомия страсти", "Холм одного дерева", "Кости" и "Юристы Бостона".