Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование
16:21 14.08.2025
Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аграриям Забайкалья выплатили субсидии на возмещение части финансовых расходов на оплату страховых договоров в области растениеводства в размере свыше 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона "Сельхозорганизации и фермеры Забайкалья в этом году застраховали посевы сельскохозяйственных культур на площади 100 тысяч гектаров. В качестве частичной компенсации затрат, связанных с уплатой хозяйствами страховых премий, 61 сельхозтоваропроизводителю из 14 муниципальных образований предоставили средства господдержки на общую сумму 25,5 миллиона рублей", - отметила заместитель руководителя краевого Минсельхоза Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Каждый год Забайкалье входит в число регионов с часто повторяющимися опасными погодными явлениями, в связи с чем у хозяйствующих субъектов сложилось понимание, что агрострахование позволяет снизить риски в ведении сельскохозяйственного производства. По словам Кузнецовой, на данный момент страхование посевов является гарантом того, что аграрии смогут получить выплаты в случае гибели урожая. Сельхозтоваропроизводители Забайкалья активно страхуются от мультирисков. Также они стали заключать больше договоров от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аграриям Забайкалья выплатили субсидии на возмещение части финансовых расходов на оплату страховых договоров в области растениеводства в размере свыше 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона
"Сельхозорганизации и фермеры Забайкалья в этом году застраховали посевы сельскохозяйственных культур на площади 100 тысяч гектаров. В качестве частичной компенсации затрат, связанных с уплатой хозяйствами страховых премий, 61 сельхозтоваропроизводителю из 14 муниципальных образований предоставили средства господдержки на общую сумму 25,5 миллиона рублей", - отметила заместитель руководителя краевого Минсельхоза Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.
Каждый год Забайкалье входит в число регионов с часто повторяющимися опасными погодными явлениями, в связи с чем у хозяйствующих субъектов сложилось понимание, что агрострахование позволяет снизить риски в ведении сельскохозяйственного производства.
По словам Кузнецовой, на данный момент страхование посевов является гарантом того, что аграрии смогут получить выплаты в случае гибели урожая.
Сельхозтоваропроизводители Забайкалья активно страхуются от мультирисков. Также они стали заключать больше договоров от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.
Фермер кормит коров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Начинающие фермеры Приангарья получат гранты на 90,9 млн рублей
22 июля, 15:44
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЗабайкальский край
 
 
