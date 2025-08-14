https://ria.ru/20250814/agrostrakhovanie-2035306893.html
Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование
Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование - РИА Новости, 14.08.2025
Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование
Аграриям Забайкалья выплатили субсидии на возмещение части финансовых расходов на оплату страховых договоров в области растениеводства в размере свыше 25... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:21:00+03:00
2025-08-14T16:21:00+03:00
2025-08-14T16:21:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515409_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_04adfff239f428be80e484a741077cab.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аграриям Забайкалья выплатили субсидии на возмещение части финансовых расходов на оплату страховых договоров в области растениеводства в размере свыше 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона "Сельхозорганизации и фермеры Забайкалья в этом году застраховали посевы сельскохозяйственных культур на площади 100 тысяч гектаров. В качестве частичной компенсации затрат, связанных с уплатой хозяйствами страховых премий, 61 сельхозтоваропроизводителю из 14 муниципальных образований предоставили средства господдержки на общую сумму 25,5 миллиона рублей", - отметила заместитель руководителя краевого Минсельхоза Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Каждый год Забайкалье входит в число регионов с часто повторяющимися опасными погодными явлениями, в связи с чем у хозяйствующих субъектов сложилось понимание, что агрострахование позволяет снизить риски в ведении сельскохозяйственного производства. По словам Кузнецовой, на данный момент страхование посевов является гарантом того, что аграрии смогут получить выплаты в случае гибели урожая. Сельхозтоваропроизводители Забайкалья активно страхуются от мультирисков. Также они стали заключать больше договоров от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.
https://ria.ru/20250722/fermery-2030642447.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011515409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2027ed2378eedb1bf63e0f1995232b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование
Хозяйствам Забайкалья компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аграриям Забайкалья выплатили субсидии на возмещение части финансовых расходов на оплату страховых договоров в области растениеводства в размере свыше 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона
"Сельхозорганизации и фермеры Забайкалья в этом году застраховали посевы сельскохозяйственных культур на площади 100 тысяч гектаров. В качестве частичной компенсации затрат, связанных с уплатой хозяйствами страховых премий, 61 сельхозтоваропроизводителю из 14 муниципальных образований предоставили средства господдержки на общую сумму 25,5 миллиона рублей", - отметила заместитель руководителя краевого Минсельхоза Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба.
Каждый год Забайкалье входит в число регионов с часто повторяющимися опасными погодными явлениями, в связи с чем у хозяйствующих субъектов сложилось понимание, что агрострахование позволяет снизить риски в ведении сельскохозяйственного производства.
По словам Кузнецовой, на данный момент страхование посевов является гарантом того, что аграрии смогут получить выплаты в случае гибели урожая.
Сельхозтоваропроизводители Забайкалья активно страхуются от мультирисков. Также они стали заключать больше договоров от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.