Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование

Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование - РИА Новости, 14.08.2025

Забайкальским хозяйствам компенсировали 25,5 млн рублей на агрострахование

Аграриям Забайкалья выплатили субсидии на возмещение части финансовых расходов на оплату страховых договоров в области растениеводства в размере свыше 25 миллионов рублей

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Аграриям Забайкалья выплатили субсидии на возмещение части финансовых расходов на оплату страховых договоров в области растениеводства в размере свыше 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона "Сельхозорганизации и фермеры Забайкалья в этом году застраховали посевы сельскохозяйственных культур на площади 100 тысяч гектаров. В качестве частичной компенсации затрат, связанных с уплатой хозяйствами страховых премий, 61 сельхозтоваропроизводителю из 14 муниципальных образований предоставили средства господдержки на общую сумму 25,5 миллиона рублей", - отметила заместитель руководителя краевого Минсельхоза Марина Кузнецова, ее слова приводит пресс-служба. Каждый год Забайкалье входит в число регионов с часто повторяющимися опасными погодными явлениями, в связи с чем у хозяйствующих субъектов сложилось понимание, что агрострахование позволяет снизить риски в ведении сельскохозяйственного производства. По словам Кузнецовой, на данный момент страхование посевов является гарантом того, что аграрии смогут получить выплаты в случае гибели урожая. Сельхозтоваропроизводители Забайкалья активно страхуются от мультирисков. Также они стали заключать больше договоров от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

забайкальский край

