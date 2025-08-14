https://ria.ru/20250814/afrika-2035165264.html

Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами

Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами

Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами

Москва прорабатывает упрощение визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, Россия также может расширить список стран африканского континента

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва прорабатывает упрощение визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, Россия также может расширить список стран африканского континента, граждане которых смогут оформлять электронную визу в РФ, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. "В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении", - сказал Башкин в интервью "Африканской инициативе". Он указал, что Москва также может расширить список стран Африки, гражданам которых можно будет оформить электронную визу в РФ. "Зимбабве, Кения и Эсватини включены в перечень стран, гражданам которых оформляется электронная виза. Не исключаем, что в него могут быть добавлены и другие африканские государства", - отметил дипломат.

