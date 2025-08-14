https://ria.ru/20250814/afrika-2035165264.html
Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами
Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами - РИА Новости, 14.08.2025
Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами
Москва прорабатывает упрощение визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, Россия также может расширить список стран африканского континента,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:21:00+03:00
2025-08-14T08:21:00+03:00
2025-08-14T08:21:00+03:00
туризм
россия
эсватини (свазиленд)
москва
замбия
зимбабве
мозамбик
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва прорабатывает упрощение визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, Россия также может расширить список стран африканского континента, граждане которых смогут оформлять электронную визу в РФ, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. "В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении", - сказал Башкин в интервью "Африканской инициативе". Он указал, что Москва также может расширить список стран Африки, гражданам которых можно будет оформить электронную визу в РФ. "Зимбабве, Кения и Эсватини включены в перечень стран, гражданам которых оформляется электронная виза. Не исключаем, что в него могут быть добавлены и другие африканские государства", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20241207/viza-1987866964.html
россия
эсватини (свазиленд)
москва
замбия
зимбабве
мозамбик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эсватини (свазиленд), москва, замбия, зимбабве, мозамбик, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Россия, Эсватини (Свазиленд), Москва, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами
Башкин: РФ прорабатывает упрощение визового режима с 4 странами Африки