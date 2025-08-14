Рейтинг@Mail.ru
Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами - РИА Новости, 14.08.2025
Туризм
 
08:21 14.08.2025
Россия прорабатывает упрощение визового режима с африканскими странами
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва прорабатывает упрощение визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, Россия также может расширить список стран африканского континента, граждане которых смогут оформлять электронную визу в РФ, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. "В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении", - сказал Башкин в интервью "Африканской инициативе". Он указал, что Москва также может расширить список стран Африки, гражданам которых можно будет оформить электронную визу в РФ. "Зимбабве, Кения и Эсватини включены в перечень стран, гражданам которых оформляется электронная виза. Не исключаем, что в него могут быть добавлены и другие африканские государства", - отметил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва прорабатывает упрощение визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини, Россия также может расширить список стран африканского континента, граждане которых смогут оформлять электронную визу в РФ, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.
"В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении", - сказал Башкин в интервью "Африканской инициативе".
Он указал, что Москва также может расширить список стран Африки, гражданам которых можно будет оформить электронную визу в РФ.
"Зимбабве, Кения и Эсватини включены в перечень стран, гражданам которых оформляется электронная виза. Не исключаем, что в него могут быть добавлены и другие африканские государства", - отметил дипломат.
Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза
7 декабря 2024, 11:07
 
Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза
 
 
