Рейтинг@Mail.ru
Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/zhitel-2034813997.html
Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей
Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей - РИА Новости, 12.08.2025
Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей
Житель Уфы осужден на шесть лет колонии общего режима за поджоги девяти автомобилей, с хозяевами которых он конфликтовал, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T15:25:00+03:00
2025-08-12T15:25:00+03:00
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Житель Уфы осужден на шесть лет колонии общего режима за поджоги девяти автомобилей, с хозяевами которых он конфликтовал, сообщает прокуратура Башкирии. В суде установлено, что с апреля 2018 года по октябрь 2023 года мужчина, испытывая неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождения их транспортных средств, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате были уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре машины, собственникам которых причинен ущерб на общую сумму более 8 миллионов рублей. "Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250812/podzhog-2034765259.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей

Житель Уфы получил 6 лет колонии за поджоги 9 авто из-за конфликта с хозяевами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Житель Уфы осужден на шесть лет колонии общего режима за поджоги девяти автомобилей, с хозяевами которых он конфликтовал, сообщает прокуратура Башкирии.
В суде установлено, что с апреля 2018 года по октябрь 2023 года мужчина, испытывая неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождения их транспортных средств, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате были уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре машины, собственникам которых причинен ущерб на общую сумму более 8 миллионов рублей.
"Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Орле задержали подростков, подозреваемых в поджоге тепловоза
12:17
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала