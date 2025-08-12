https://ria.ru/20250812/zhitel-2034813997.html
Житель Уфы получил шесть лет колонии за поджоги девяти автомобилей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Житель Уфы осужден на шесть лет колонии общего режима за поджоги девяти автомобилей, с хозяевами которых он конфликтовал, сообщает прокуратура Башкирии. В суде установлено, что с апреля 2018 года по октябрь 2023 года мужчина, испытывая неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождения их транспортных средств, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате были уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре машины, собственникам которых причинен ущерб на общую сумму более 8 миллионов рублей. "Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
