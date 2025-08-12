https://ria.ru/20250812/zhitel-2034718004.html

Житель Китая купил абонементы в спортзал на 300 лет

Житель Китая купил абонементы в спортзал на 300 лет

Житель Китая потратил 120 тысяч долларов на фитнес-абонементы в надежде заработать на их перепродаже, но оказался обманут руководством тренажерного зала

2025-08-12

2025-08-12T08:31:00+03:00

2025-08-12T08:33:00+03:00

китай

в мире

ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Житель Китая потратил 120 тысяч долларов на фитнес-абонементы в надежде заработать на их перепродаже, но оказался обманут руководством тренажерного зала, пишет газета South China Morning Post. Мужчина из восточного Китая подал в суд на спортзал, заплатив ему более 870 тысяч юаней (около 120 тысяч долларов) за абонементы сроком на 300 лет, прежде чем руководство скрылось с его деньгами. "С 10 мая по 9 июля я купил около 1,2 тысячи занятий и абонементов с общим сроком действия 300 лет на общую сумму 871 273 юаня", - приводит издание слова мужчины по фамилии Цзинь. Руководство зала рассказало мужчине об акции, согласно которой, после того как клиенты приобрели годовую абонементную карту за 8 888 юаней (1,2 тысячи долларов), зал мог продать ее новым клиентам за 16 666 юаней (2,3 тысячи долларов). Менеджеры зала уверили мужчину, что 10% наценки будет забирать себе зал, а остальное достанется клиенту. Сперва Цзинь отнесся к предложению скептически, но его заверили, что это обернется для него выгодой. Кроме того, в зале заявили, что если они не продадут абонементы в течение двух месяцев, то вернут все деньги. Цзинь заключил с тренажерным залом в общей сложности 26 контрактов. В середине июля, когда спортзал должен был вернуть мужчине часть основного долга, он ничего не получил. В конце июля Цзинь обнаружил, что руководство спортзала и весь его торговый персонал исчезли. Позже мужчина выяснил, что во всех договорах, которые он заключил с спортзалом, не упоминалось о возврате средств, обещанном продавцом. Кроме того, в договорах было оговорено, что абонемент не может быть передан другим лицам. "Признаю, что они промыли мне мозги, потому что я верил, что нахожусь всего в одном шаге от того, чтобы вернуть все свои деньги", - приводит газета его слова.

