https://ria.ru/20250812/zemletryasenie-2034714174.html
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 12.08.2025
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T07:47:00+03:00
2025-08-12T07:47:00+03:00
2025-08-12T07:47:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
елена семенова
парамушир
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:548:2061:1707_1920x0_80_0_0_204ce7bd1d39faded5961cbdb204dcad.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15.15 (7.15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 29 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250812/zemletryasenie-2034707772.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:501:2061:2047_1920x0_80_0_0_0d2cedb4a8fd260bd548a2f362032ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, тихий океан, елена семенова, парамушир, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Тихий океан, Елена Семенова, Парамушир, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3