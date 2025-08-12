https://ria.ru/20250812/zemletryasenie-2034714174.html

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано во вторник вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане 12 августа в 15.15 (7.15 мск). Эпицентр находился в 98 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 29 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.

