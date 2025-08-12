https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034905871.html

Стало известно, где находятся офшоры Зеленского в ОАЭ

КАИР, 12 авг - РИА Новости. Компании из ОАЭ, которые, согласно публикации в турецких СМИ, принадлежат к крупной офшорной сети украинских властей, зарегистрированы в эмиратах Дубай и Рас-эль-Хайма, причем одна из них базируется в престижном дубайском районе - рядом с самым высоким зданием в мире - башней "Бурдж-Халифа", выяснило РИА Новости, изучив данные реестров. Ранее турецкая газета Aydınlık обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих, по информации издания, в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. Согласно публикации, туда ежемесячно переводится 50 миллионов долларов. По данным издания, в схеме задействован экс-консультант Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрей Гмырин, предполагаемый распорядитель незаконных средств. Компания GFM Investment Group LLC (GFM), предположительно, принадлежащая Гмырину, расположена в престижном районе Дубая, в одной из башен бизнес-центра Boulevard Plaza. Согласно данным реестра министерства экономики ОАЭ, фирма имеет несколько разрешенных видов деятельности, в частности, управление инвестициями в различные отрасли, включая нефтегазовую и сельскохозяйственную. Зарегистрирована GFM 13 июля 2021 года, срок лицензии на ведение коммерческой деятельности в Эмиратах заканчивается уже в 2026 году. При этом вторая компания Gmyrin Family Holding Limited, ведущая холдинговую деятельность с конца мая 2021 года, базируется в зоне свободной торговли в эмирате Рас-эль-Хайма. В 2026 году украинскому экс-налоговику также необходимо продлить лицензию для офшорного бизнеса. Однако по сравнению с предыдущей фирмой более подробной информации о ее работе нет. В графе ответственного экономического департамента указан международный корпоративный центр RAKICC, который отвечает за регистрацию офшорных компаний. Примечательно, что ежегодные отчеты и публикации данных о компаниях, а также статусе их деятельности не предусмотрены, говорится в регламенте RAKICC. Турецкое издание также уточняет, что Гмырин находится под международным следствием в связи с его сложной сетью компаний и портфелем предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе. По данным французского новостного сайта Facta Media, европейские активы Гмырина включают в себя недвижимость и яхты стоимостью в миллионы евро. В августе 2024 года принадлежащая ему вилла была конфискована французским судом в рамках уголовного расследования на Украине. В мае 2025 года украинский новостной сайт "Новый голос" сообщил, что семья Гмыриных в период с 2021 по 2023 год приобрела недвижимость в Дубае на сумму не менее 14 миллионов долларов. Компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, в которые якобы были вложены коррупционные деньги, были основаны в ОАЭ родителями Гмырина в мае-июле 2021 года.

