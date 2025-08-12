https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034794440.html

Экс-депутат Рады рассказал, какой сигнал получил Зеленский

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Публикации в турецкой прессе о фирмах окружения Владимира Зеленского, через которые в ОАЭ ежемесячно выводятся по 50 миллионов долларов, а также другие коррупционные скандалы - это сигнал, чтобы он не противодействовал мирным переговорам России и США, заявил РИА Новости бывший депутат украинского парламента, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее турецкая газета Aydınlık обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Зеленского, в эту ближневосточную страну, по данным издания, ежемесячно переводится пятьдесят миллионов долларов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Это продолжение незавершенного конфликта между офисом президента и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Это история не закончена, она только начинается и периодически будут вбросы информации, связанные с коррупцией офиса президента его окружения", - заявил Килинкаров. По его прогнозу, подобная информация будет периодически появляться в разных точках мира и разных мировых СМИ, так как вся информация о коррупции Зеленского давно собрана и просто ждет своего часа. "Пока это лайт-вариант, пока это не CNN, не Fox News и не Times. Но это тоже сигнал Зеленскому, чтобы он немного пришел в чувство и понимал, что в принципе, все знают, кто он есть на самом деле. И перед теми людьми, которые это знают, мировыми политическими игроками, не нужно из себя строить абсолютно честного, справедливого политика, который борется за какой-то суверенитет и независимость. Он -коррупционер, все это знают и понимают", - заявил Килинкаров. Какое-то время на воровство украинских властей закрывали глаза, но сейчас наступил период переговоров и договоренностей, которые Зеленский со своими союзниками в Европе пытается блокировать или по меньшей мере создать негативный фон для мирных переговоров, и поэтому наступил момент, когда эту информацию можно использовать. "У народных депутатов (Украины – ред.) начинает появляться информация. (Алексей - ред.) Гончаренко* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с заявлением по поводу пяти миллиардов и попытки приобрести французский банк. Это все начало процесса демонтажа этого режима и смены политического режима на Украине. Пройдет он в мягкой или жесткой форме, я не знаю. Всё будет зависеть от того, как Зеленский и его офис президента будут реагировать на те процессы, которые будут происходить вокруг Украины, я имею в виду попытки договориться по этому конфликту между Россией си США. Если он будет жестко противодействовать этому процессу, то и против него будут применять такие же методы", - прогнозирует Килинкаров. В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что окружение Зеленского пыталось легализовать 5 миллиардов евро в криптовалюте через покупку французского банка. В середине июля Служба безопасности Украины (СБУ) без санкции суда провела обыски в НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САПО) по приказу главы офиса Зеленского Андрея Ермака. В ходе рейда были задержаны несколько чиновников, которых обвинили в "сотрудничестве с Россией". Это обвинение было использовано в качестве официального обоснования операции и подверглось резкой критике со стороны политических оппонентов. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

