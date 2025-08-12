Рейтинг@Mail.ru
Захарова напомнила об отказе Зеленского забирать украинских пленных - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/zelenskij-2034867506.html
Захарова напомнила об отказе Зеленского забирать украинских пленных
Захарова напомнила об отказе Зеленского забирать украинских пленных - РИА Новости, 12.08.2025
Захарова напомнила об отказе Зеленского забирать украинских пленных
Владимир Зеленский по-прежнему отказывается забрать живых пленных украинских солдат, напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:11:00+03:00
2025-08-12T18:11:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский по-прежнему отказывается забрать живых пленных украинских солдат, напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. &quot;Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины?.. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит, осознавая, что их потом кинут в мясной штурм и не заберут ни живыми, ни мёртвыми&quot;, - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что ранее украинские власти требовали от России вернуть "украденных" украинских детей, имена которых никто нигде и никогда не публиковал. Теперь же, подчеркнула Захарова, Киев отказывается забрать тысячу настоящих, живых граждан Украины, как ранее отказывался забрать тела погибших украинцев и забравший их только под давлением мировой общественности. Ранее Захарова назвала "полной аморальностью" отказ украинских властей принимать 1 тысячу украинских военнопленных, из-за чего никак не начнется третий этап обмена пленными. Телеканал RT запустил в среду сайт, на котором собрана вся информация по 1 тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер войсковой части, воинское звание и позывной.
https://ria.ru/20250808/zelenskiy-2034083586.html
https://ria.ru/20250807/gordon-2033993446.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова напомнила об отказе Зеленского забирать украинских пленных

Захарова напомнила, что Зеленский отказывается забрать тысячу украинских пленных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский по-прежнему отказывается забрать живых пленных украинских солдат, напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«

"Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины?.. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит, осознавая, что их потом кинут в мясной штурм и не заберут ни живыми, ни мёртвыми", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Просто фантики". В Раде пришли в ярость из-за поступка Зеленского
8 августа, 10:01
Она напомнила, что ранее украинские власти требовали от России вернуть "украденных" украинских детей, имена которых никто нигде и никогда не публиковал. Теперь же, подчеркнула Захарова, Киев отказывается забрать тысячу настоящих, живых граждан Украины, как ранее отказывался забрать тела погибших украинцев и забравший их только под давлением мировой общественности.
Ранее Захарова назвала "полной аморальностью" отказ украинских властей принимать 1 тысячу украинских военнопленных, из-за чего никак не начнется третий этап обмена пленными.
Телеканал RT запустил в среду сайт, на котором собрана вся информация по 1 тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер войсковой части, воинское звание и позывной.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Захарова прокомментировала статью Гордона* о пленных ВСУ
7 августа, 17:29
 
В миреУкраинаКиевРоссияМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала