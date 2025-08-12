https://ria.ru/20250812/zelenskij-2034867506.html

Захарова напомнила об отказе Зеленского забирать украинских пленных

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский по-прежнему отказывается забрать живых пленных украинских солдат, напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины?.. Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит, осознавая, что их потом кинут в мясной штурм и не заберут ни живыми, ни мёртвыми", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что ранее украинские власти требовали от России вернуть "украденных" украинских детей, имена которых никто нигде и никогда не публиковал. Теперь же, подчеркнула Захарова, Киев отказывается забрать тысячу настоящих, живых граждан Украины, как ранее отказывался забрать тела погибших украинцев и забравший их только под давлением мировой общественности. Ранее Захарова назвала "полной аморальностью" отказ украинских властей принимать 1 тысячу украинских военнопленных, из-за чего никак не начнется третий этап обмена пленными. Телеканал RT запустил в среду сайт, на котором собрана вся информация по 1 тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер войсковой части, воинское звание и позывной.

