FT сообщила о расширении производства на военных заводах в Европе
12:01 12.08.2025 (обновлено: 15:03 12.08.2025)
FT сообщила о расширении производства на военных заводах в Европе
FT сообщила о расширении производства на военных заводах в Европе - РИА Новости, 12.08.2025
FT сообщила о расширении производства на военных заводах в Европе
Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные,... РИА Новости, 12.08.2025
в мире
европа
украина
венгрия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные, полученные со спутников. Согласно информации издания, всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям. "Военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, охватывая более 7 миллионов квадратных метров". - говорится в публикации. Как отмечает газета, одним из предприятий, который показал наибольший рост, стал завод по производству боеприпасов в Венгрии, принадлежащий немецкому оборонному концерну Rheinmetall и венгерской оборонной компании N7 Holding. В апреле газета ABC сообщала, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.
европа
украина
венгрия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные, полученные со спутников.
Согласно информации издания, всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям.
