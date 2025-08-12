https://ria.ru/20250812/zavod-2034760072.html

FT сообщила о расширении производства на военных заводах в Европе

FT сообщила о расширении производства на военных заводах в Европе - РИА Новости, 12.08.2025

FT сообщила о расширении производства на военных заводах в Европе

Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные,... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:01:00+03:00

2025-08-12T12:01:00+03:00

2025-08-12T15:03:00+03:00

в мире

европа

украина

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные, полученные со спутников. Согласно информации издания, всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям. "Военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, охватывая более 7 миллионов квадратных метров". - говорится в публикации. Как отмечает газета, одним из предприятий, который показал наибольший рост, стал завод по производству боеприпасов в Венгрии, принадлежащий немецкому оборонному концерну Rheinmetall и венгерской оборонной компании N7 Holding. В апреле газета ABC сообщала, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.

https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html

https://ria.ru/20250811/tramp-2034453545.html

европа

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина, венгрия