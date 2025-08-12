https://ria.ru/20250812/zaschita-2034706439.html

Защита осужденного по делу о наркотиках Лика обжаловала его приговор

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Защита гражданина США музыканта Трэвиса Лика, осужденного в РФ на 13 лет строгого режима по делу о наркотиках, обжаловала его приговор в кассационном суде, сообщили РИА Новости в Хамовническом райсуде Москвы. "Жалоба подана адвокатом Лика М.Т.", - сказали в инстанции. Ранее адвокат Лика Кирилл Мариненко сообщил РИА Новости, что его подзащитный отбывает наказание в исправительной колонии №6 по Владимирской области. Хамовнический суд Москвы летом 2024 года приговорил Лика к 13 годам колонии строгого режима, вторая фигурантка - 24-летняя жительница столицы Вероника Грабанчук - получила восемь лет общего режима. Мосгорсуд в середине апреля этого года признал приговор законным. Лику вменяли производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенные группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств без цели сбыта. В прокуратуре Москвы сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом, они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона. Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий. Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние десять лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Грабанчук дала изобличающие Лика показания с целью дальнейшего заключения досудебного соглашения и снижения размера наказания. Их позднее она подтвердила при рассмотрении дела по существу, также полностью признав вину. Суд учел эти данные при вынесении приговора. В материалах также говорится, что Лик в ходе предварительного следствия давал признательные показания, позднее он изменил свою позицию. Его адвокаты в дальнейшем подчеркивали, что наркотики ему якобы подкинули, а в ходе задержания к нему были применены "недозволенные методы ведения следствия и пытки".

