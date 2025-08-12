Рейтинг@Mail.ru
Запад переписывает историю, заявила Захарова
09:13 12.08.2025
Запад переписывает историю, заявила Захарова
Запад переписывает историю, заявила Захарова - РИА Новости, 12.08.2025
Запад переписывает историю, заявила Захарова
Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы,... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обязательным пунктом информационной войны Запада против России является переписывание истории. Многие из наиболее рьяных евроатлантистов - прямые потомки гитлеровских прихвостней или пресмыкавшихся перед ними коллаборационистов. Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зурабишвили, Блейз Метревели - список можно продолжать. Бежавших на Запад нацистских недобитков охотно приютили, вскормили в атмосфере ненависти к СССР и России. Нам не могут простить решающей роли в разгроме нацизма, освобождении Европы и спасении мира от "коричневой чумы", - сказала Захарова в интервью журналу "Эксперт". Она добавила, что основной целью фальсификаторов истории является глобальное переформатирование сознания, оправдание нацистских преступников и уничтожение памяти о подвиге советского народа. "Они готовы заплатить любую цену, включая предательство памяти предыдущих поколений, включая своих собственных предков, памяти нашего союзничества, жертв и бессмертных подвигов героев. В качестве иллюстрации кощунственных манипуляций и искажения исторических фактов можно вспомнить ситуацию вокруг традиционно проходящих в начале года мемориальных мероприятий в день освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", - подчеркнула Захарова. По ее словам, с 2005 года эта дата по инициативе РФ отмечается ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. "Польские власти и администрация музея российскую часть экспозиции закрыли, официальных российских представителей на памятные мероприятия не приглашают. А вместо освобождения лагеря говорят о "вхождении" Красной армии на его территорию. Доходит до полного абсурда: ряд деятелей активно продвигали версию об освободителях-украинцах на том основании, что части и подразделения, освобождавшие концлагеря, составлял Первый Украинский фронт", - заявила официальный представитель МИД. Она привела в пример историю с фильмом "Настоящая боль", удостоенным "Оскара". "Лента содержит множество возмутительных эпизодов, один из которых заключается в следующем: главный герой - внук женщины, выжившей в Холокосте, а значит спасенной Красной армией, - зовет группу сфотографироваться у памятника восставшим, которые, по его же словам, "воевали с чертовыми русскими и немцами". И все это в год 80-летия Победы", - отметила Захарова. По её словам, попытки "заменить" историю можно рассматривать как "потенциальный суперфейк Запада". "То, что мы наблюдаем в последние годы, - подмена фактов, война с памятниками с целью уничтожения физических свидетельств подвигов советского народа, реабилитация нацистов и обеление коллаборационистов, переписывание школьных и университетских учебников истории, применение технологий ИИ в псевдодокументальной хронике и в целях подделки архивов - все это указывает на возможную злонамеренную синергию этих отдельных элементов для глубинной переделки истории на новом технологическом уровне. Таким образом, информационная война идет одновременно за прошлое, настоящее и будущее. От ее исхода и наших усилий на этом направлении будет зависеть многое - нельзя расслабляться ни на секунду", - заключила Захарова.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Запад в ходе информационной войны против России переписывает историю, потому что не может простить РФ решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обязательным пунктом информационной войны Запада против России является переписывание истории. Многие из наиболее рьяных евроатлантистов - прямые потомки гитлеровских прихвостней или пресмыкавшихся перед ними коллаборационистов. Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зурабишвили, Блейз Метревели - список можно продолжать. Бежавших на Запад нацистских недобитков охотно приютили, вскормили в атмосфере ненависти к СССР и России. Нам не могут простить решающей роли в разгроме нацизма, освобождении Европы и спасении мира от "коричневой чумы", - сказала Захарова в интервью журналу "Эксперт".
Она добавила, что основной целью фальсификаторов истории является глобальное переформатирование сознания, оправдание нацистских преступников и уничтожение памяти о подвиге советского народа.
"Они готовы заплатить любую цену, включая предательство памяти предыдущих поколений, включая своих собственных предков, памяти нашего союзничества, жертв и бессмертных подвигов героев. В качестве иллюстрации кощунственных манипуляций и искажения исторических фактов можно вспомнить ситуацию вокруг традиционно проходящих в начале года мемориальных мероприятий в день освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, с 2005 года эта дата по инициативе РФ отмечается ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
"Польские власти и администрация музея российскую часть экспозиции закрыли, официальных российских представителей на памятные мероприятия не приглашают. А вместо освобождения лагеря говорят о "вхождении" Красной армии на его территорию. Доходит до полного абсурда: ряд деятелей активно продвигали версию об освободителях-украинцах на том основании, что части и подразделения, освобождавшие концлагеря, составлял Первый Украинский фронт", - заявила официальный представитель МИД.
Она привела в пример историю с фильмом "Настоящая боль", удостоенным "Оскара".
"Лента содержит множество возмутительных эпизодов, один из которых заключается в следующем: главный герой - внук женщины, выжившей в Холокосте, а значит спасенной Красной армией, - зовет группу сфотографироваться у памятника восставшим, которые, по его же словам, "воевали с чертовыми русскими и немцами". И все это в год 80-летия Победы", - отметила Захарова.
По её словам, попытки "заменить" историю можно рассматривать как "потенциальный суперфейк Запада".
"То, что мы наблюдаем в последние годы, - подмена фактов, война с памятниками с целью уничтожения физических свидетельств подвигов советского народа, реабилитация нацистов и обеление коллаборационистов, переписывание школьных и университетских учебников истории, применение технологий ИИ в псевдодокументальной хронике и в целях подделки архивов - все это указывает на возможную злонамеренную синергию этих отдельных элементов для глубинной переделки истории на новом технологическом уровне. Таким образом, информационная война идет одновременно за прошлое, настоящее и будущее. От ее исхода и наших усилий на этом направлении будет зависеть многое - нельзя расслабляться ни на секунду", - заключила Захарова.
