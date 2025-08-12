https://ria.ru/20250812/zammera-2034796558.html

Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда

Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда - РИА Новости, 12.08.2025

Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда

Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:14:00+03:00

2025-08-12T14:14:00+03:00

2025-08-12T14:34:00+03:00

происшествия

ямал

салехард

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034590475_8:63:1130:694_1920x0_80_0_0_394cbcc0cbe81fef06b616264e44552e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Избрали в отношении него запрет определенных действий на один месяц 18 суток, до 29 сентября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения для Токарчука.В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили РИА Новости задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ информировало, что замглавы Салехарда задержан по обвинениям в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.Судя по оперативной съемке, которую обнародовало окружное управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом он не оказывал, спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей.По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи.В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.Николай Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда в 2021 году, в должности отвечал за блок внутренней политики.

https://ria.ru/20250720/arest-2030236292.html

ямал

салехард

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание заммэра Салехарда Токарчука, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах Задержанному заммэра Салехарда Токарчуку вменяют мошенничество в особо крупных размерах, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, Токарчук в 2022-2024 гг, используя служебное положение, вместе с группой лиц убедил руководство автономной организации заключить договоры с ИП на сумму свыше 3 млн рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники распорядились по своему усмотрению. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-12T14:14 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ямал, салехард, россия, следственный комитет россии (ск рф)