Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда - РИА Новости, 12.08.2025
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда
Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о... РИА Новости, 12.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Избрали в отношении него запрет определенных действий на один месяц 18 суток, до 29 сентября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения для Токарчука.В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили РИА Новости задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ информировало, что замглавы Салехарда задержан по обвинениям в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.Судя по оперативной съемке, которую обнародовало окружное управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом он не оказывал, спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей.По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи.В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.Николай Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда в 2021 году, в должности отвечал за блок внутренней политики.
Задержание заммэра Салехарда Токарчука, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах
По версии следствия, Токарчук в 2022-2024 гг, используя служебное положение, вместе с группой лиц убедил руководство автономной организации заключить договоры с ИП на сумму свыше 3 млн рублей.
При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники распорядились по своему усмотрению.
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда
Суд Ямала запретил заммэра Салехарда Токарчуку определенные действия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Избрали в отношении него запрет определенных действий на один месяц 18 суток, до 29 сентября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения для Токарчука.
В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили РИА Новости задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда
Николая Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ
информировало, что замглавы Салехарда задержан по обвинениям в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.
Судя по оперативной съемке, которую обнародовало окружное управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом он не оказывал, спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи.
В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.
Николай Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда в 2021 году, в должности отвечал за блок внутренней политики.