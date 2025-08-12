Рейтинг@Mail.ru
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 12.08.2025 (обновлено: 14:34 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/zammera-2034796558.html
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда - РИА Новости, 12.08.2025
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда
Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:14:00+03:00
2025-08-12T14:34:00+03:00
происшествия
ямал
салехард
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034590475_8:63:1130:694_1920x0_80_0_0_394cbcc0cbe81fef06b616264e44552e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Избрали в отношении него запрет определенных действий на один месяц 18 суток, до 29 сентября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения для Токарчука.В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили РИА Новости задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ информировало, что замглавы Салехарда задержан по обвинениям в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.Судя по оперативной съемке, которую обнародовало окружное управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом он не оказывал, спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей.По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи.В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.Николай Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда в 2021 году, в должности отвечал за блок внутренней политики.
https://ria.ru/20250720/arest-2030236292.html
ямал
салехард
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание заммэра Салехарда Токарчука, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах
Задержанному заммэра Салехарда Токарчуку вменяют мошенничество в особо крупных размерах, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, Токарчук в 2022-2024 гг, используя служебное положение, вместе с группой лиц убедил руководство автономной организации заключить договоры с ИП на сумму свыше 3 млн рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники распорядились по своему усмотрению. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-12T14:14
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034590475_174:0:1099:694_1920x0_80_0_0_f13f8041030a312b23da27b6c0bf7824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ямал, салехард, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ямал, Салехард, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд избрал меру пресечения заммэра Салехарда

Суд Ямала запретил заммэра Салехарда Токарчуку определенные действия

© Следком ЯНАО/TelegramЗадержание заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николая Токарчука
Задержание заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николая Токарчука - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Следком ЯНАО/Telegram
Задержание заместителя мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николая Токарчука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Салехардский городской суд в Ямало-Ненецком автономном округе избрал заместителю мэра Салехарда Николаю Токарчуку запрет определенных действий по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Избрали в отношении него запрет определенных действий на один месяц 18 суток, до 29 сентября", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения для Токарчука.
В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили РИА Новости задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука. Позднее окружное управление СК РФ информировало, что замглавы Салехарда задержан по обвинениям в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.
Судя по оперативной съемке, которую обнародовало окружное управление СК, задержан Токарчук был в аэропорту, сопротивления при этом он не оказывал, спокойно прошел к служебному автомобилю правоохранителей.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были, деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению, отмечали следователи.
В отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.
На данный момент следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.
Николай Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда в 2021 году, в должности отвечал за блок внутренней политики.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Москве арестовали экс-главу белгородского Минстроя по делу о растрате
20 июля, 08:46
 
ПроисшествияЯмалСалехардРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала