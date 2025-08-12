Рейтинг@Mail.ru
Макрон подписал противоречивый закон о сельском хозяйстве
10:31 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/zakon-2034737920.html
Макрон подписал противоречивый закон о сельском хозяйстве
ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал требуемый фермерами закон о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, который вызвал обширные дебаты в парламенте, следует из постановления, опубликованного во вторник в Официальном журнале республики. Ранее Конституционный совет страны отклонил самый противоречивый пункт текста о снятии запрета на использование пестицида, запрещённого во Франции, но разрешённого в других странах ЕС до 2033 года. Речь идет о ацетамиприде, который окрестили "убийцей пчел". В Елисейском дворце заявили, что Макрон в кратчайшие сроки примет закон "в том виде, в каком он вытекает из этого решения". "Национальное собрание и Сенат одобрили (текст - ред.), и с учетом решения Конституционного совета… от 7 августа 2025 года президент Республики промульгирует закон", - говорится в постановлении. Текст вызвал обширные дебаты в политических кругах Франции. "Зеленые" и "Левые" заявляли, что послабления в секторе сельского хозяйства отрицательным образом отразятся на экологии, и пытались препятствовать рассмотрению законопроекта в парламенте. Для этого они выдвинули несколько тысяч поправок, однако в июле он все равно был принят. Закон призван упростить работу фермеров, которые утверждают, что они обременены экологическими стандартами. Он должен способствовать строительству крупных водохранилищ, используемых для ирригации, а также созданию или расширению животноводческих комплексов. Закон также должен упростить бюрократические процедуры и порядок сертификации сельскохозяйственной деятельности. Принятия текста требовали французские фермеры в ходе массовых протестов в 2023 и 2024 годах. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал требуемый фермерами закон о послаблении ограничений в сельском хозяйстве, который вызвал обширные дебаты в парламенте, следует из постановления, опубликованного во вторник в Официальном журнале республики.
Ранее Конституционный совет страны отклонил самый противоречивый пункт текста о снятии запрета на использование пестицида, запрещённого во Франции, но разрешённого в других странах ЕС до 2033 года. Речь идет о ацетамиприде, который окрестили "убийцей пчел". В Елисейском дворце заявили, что Макрон в кратчайшие сроки примет закон "в том виде, в каком он вытекает из этого решения".
"Национальное собрание и Сенат одобрили (текст - ред.), и с учетом решения Конституционного совета… от 7 августа 2025 года президент Республики промульгирует закон", - говорится в постановлении.
Текст вызвал обширные дебаты в политических кругах Франции. "Зеленые" и "Левые" заявляли, что послабления в секторе сельского хозяйства отрицательным образом отразятся на экологии, и пытались препятствовать рассмотрению законопроекта в парламенте. Для этого они выдвинули несколько тысяч поправок, однако в июле он все равно был принят.
Закон призван упростить работу фермеров, которые утверждают, что они обременены экологическими стандартами. Он должен способствовать строительству крупных водохранилищ, используемых для ирригации, а также созданию или расширению животноводческих комплексов. Закон также должен упростить бюрократические процедуры и порядок сертификации сельскохозяйственной деятельности. Принятия текста требовали французские фермеры в ходе массовых протестов в 2023 и 2024 годах.
Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Аграрии забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
