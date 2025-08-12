Рейтинг@Mail.ru
Радиационный фон вокруг ЗАЭС после обстрела ВСУ в норме, заявил Балицкий
17:56 12.08.2025 (обновлено: 18:38 12.08.2025)
Радиационный фон вокруг ЗАЭС после обстрела ВСУ в норме, заявил Балицкий
Радиационный фон вокруг ЗАЭС после обстрела ВСУ в норме, заявил Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. "Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Радиационный фон вокруг ЗАЭС после обстрела ВСУ в норме, заявил Балицкий

Балицкий заявил об отсутствии угрозы для ЗАЭС после обстрела ВСУ

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания.
"Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
4 августа, 11:06
