Радиационный фон вокруг ЗАЭС после обстрела ВСУ в норме, заявил Балицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Идет ликвидация очагов возгорания. "Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

