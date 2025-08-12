https://ria.ru/20250812/zaes-2034862438.html

ВСУ обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", — написал он.Угрозы для станции нет, она работает в обычном режиме, добавил глава региона. Радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — Запорожье. С марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.

2025

