https://ria.ru/20250812/zaes-2034862438.html
ВСУ обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2025
ВСУ обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС
Украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:46:00+03:00
2025-08-12T17:46:00+03:00
2025-08-12T18:22:00+03:00
запорожская аэс
евгений балицкий
днепр (река)
запорожская область
энергодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", — написал он.Угрозы для станции нет, она работает в обычном режиме, добавил глава региона. Радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — Запорожье. С марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
запорожская область
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, евгений балицкий, днепр (река), запорожская область, энергодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Днепр (река), Запорожская область, Энергодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
ВСУ обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС
Вокруг ЗАЭС возникло задымление из-за обстрела ВСУ