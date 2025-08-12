https://ria.ru/20250812/yaroslavl-2034703952.html
На предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара
На предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара - РИА Новости, 12.08.2025
На предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара
Ликвидацию открытого горения объявили на месте пожара на производственном предприятии в Ярославле, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T04:26:00+03:00
2025-08-12T04:26:00+03:00
2025-08-12T04:26:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034697589_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c4518b30c657bec01d27bf92ed5701b3.png
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ликвидацию открытого горения объявили на месте пожара на производственном предприятии в Ярославле, сообщили в пресс-службе МЧС России. Производственное предприятие загорелось в ночь на вторник в Ярославле. В пресс-службе МЧС сообщили о том, что площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара на площади 3,5 тысячи "квадратов". Обрушилась кровля здания, пострадавших, предварительно, не было. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250811/pozhar-2034608098.html
ярославль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034697589_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_bfb519aec4e5cf7ed9f5d1e625f0d6e4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара
МЧС: на предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара