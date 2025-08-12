https://ria.ru/20250812/yaroslavl-2034703952.html

На предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара

На предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара - РИА Новости, 12.08.2025

На предприятии в Ярославле ликвидировали открытое горение на месте пожара

12.08.2025

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ликвидацию открытого горения объявили на месте пожара на производственном предприятии в Ярославле, сообщили в пресс-службе МЧС России. Производственное предприятие загорелось в ночь на вторник в Ярославле. В пресс-службе МЧС сообщили о том, что площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров. Позже ведомство сообщило о локализации пожара на площади 3,5 тысячи "квадратов". Обрушилась кровля здания, пострадавших, предварительно, не было. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

