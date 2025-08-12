Рейтинг@Mail.ru
02:07 12.08.2025 (обновлено: 07:58 12.08.2025)
В Ярославле загорелось производственное предприятие
В Ярославле загорелось производственное предприятие
Производственное предприятие горит в Ярославле, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров, пострадавших, предварительно, нет, сообщает пресс-служба
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Производственное предприятие горит в Ярославле, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров, пострадавших, предварительно, нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Полушкина Роща, 16. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательные подразделений было установлено, что горит производственное предприятие на площади 4,5 тысячи квадратных метров... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что происходит обрушение кровли здания.В тушении пожара участвуют порядка 70 человек и 23 единиц техники.
Пожар на производственном предприятии в Ярославле
Производственное предприятие горит в Ярославле на площади 4,5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Производственное предприятие горит в Ярославле, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров, пострадавших, предварительно, нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Полушкина Роща, 16. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательные подразделений было установлено, что горит производственное предприятие на площади 4,5 тысячи квадратных метров... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что происходит обрушение кровли здания.
В тушении пожара участвуют порядка 70 человек и 23 единиц техники.
Заголовок открываемого материала