В Ярославле загорелось производственное предприятие
В Ярославле загорелось производственное предприятие - РИА Новости, 12.08.2025
В Ярославле загорелось производственное предприятие
2025-08-12
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Производственное предприятие горит в Ярославле, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров, пострадавших, предварительно, нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Полушкина Роща, 16. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательные подразделений было установлено, что горит производственное предприятие на площади 4,5 тысячи квадратных метров... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что происходит обрушение кровли здания.В тушении пожара участвуют порядка 70 человек и 23 единиц техники.
