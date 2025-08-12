Рейтинг@Mail.ru
Почему яблоки гниют прямо на ветках: семь смертельных ошибок садоводов - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/yabloki-2034847276.html
Почему яблоки гниют прямо на ветках: семь смертельных ошибок садоводов
Почему яблоки гниют прямо на ветках: семь смертельных ошибок садоводов - РИА Новости, 12.08.2025
Почему яблоки гниют прямо на ветках: семь смертельных ошибок садоводов
Август выдался щедрым на урожай, но вместо радости садоводы видят кошмар — яблоки гниют прямо на ветках. Коричневые пятна, трещины, мумифицированные плоды,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:11:00+03:00
2025-08-12T18:11:00+03:00
россия
алтайский край
ura.ru
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961706430_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_44b343b37b30a475858c710884fd6988.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Август выдался щедрым на урожай, но вместо радости садоводы видят кошмар — яблоки гниют прямо на ветках. Коричневые пятна, трещины, мумифицированные плоды, которые так и висят до зимы. Знакомая картина? Значит, где-то весной или летом был упущен важный момент. Но даже сейчас не все потеряно. Разбираемся, как спасти сад и не повторить ошибки в следующем сезоне.Главные враги урожая яблокКандидат биологических наук Сергей Смирнов из Алтайского госуниверситета в интервью URA.RU четко разделяет причины яблочной катастрофы на две группы: механические повреждения и грибковые инфекции.Механические враги понятны — плодожорка прогрызает ходы, осы атакуют сладкие плоды, град оставляет раны. Через любое повреждение кожицы внутрь попадают споры грибков и начинают свою разрушительную работу.Но основная беда — это парша и монилиоз. Два грибковых заболевания, которые поражают сады по всей стране с разной интенсивностью. Парша больше любит европейскую часть России с ее влажным климатом. Монилиоз свирепствует в Сибири — по словам Смирнова, в Алтайском крае поражены практически все сады.Оба грибка обожают влажность и тепло — температуру от 15 до 25 градусов. Дождливое лето для них как праздник, а для садоводов как приговор.Весенняя обработка яблонь от парши и монилиоза: чем обрабатывать и когдаСамая распространенная ошибка — ждать, пока проблема проявится на плодах. К этому моменту бороться уже поздно. Защиту нужно начинать весной, когда почки только набухают.Первая обработка — на стадии "зеленого конуса", когда почки лопнули, но листья еще не развернулись. Классическая бордоская жидкость или любые медьсодержащие препараты. Это база, которую никто не отменял.Вторая волна — перед цветением и сразу после него. Здесь уже можно подключать современные системные фунгициды вроде "Хоруса" при температуре до 20 градусов или "Раека" в более теплую погоду.Третья обработка — через две недели после цветения, когда завязи достигают размера грецкого ореха. Именно в этот момент плоды становятся особенно уязвимыми.Важный нюанс: обрезка кроны до начала сокодвижения. Загущенная крона — идеальная среда для грибков. Воздух должен свободно циркулировать между ветками.Первые признаки парши и монилиоза на яблоняхМонилиоз коварен тем, что первые симптомы появляются еще весной на ветках и листьях. Отдельные побеги начинают желтеть и засыхать, словно их подпалили огнем. Садоводы часто списывают это на заморозки, но это уже сигнал о заражении.Парша проявляется по-другому — сначала темные пятна на листьях, потом они переходят на плоды. Характерные признаки: сухие трещины, расслоение кожицы, выпуклости и вздутия. Яблоко покрывается корявыми наростами, выглядят как мозоли.При монилиозе на плодах появляются концентрические круги из рыхлых серых пустул. Яблоки могут слегка подбраживать изнутри, но при этом продолжают висеть на дереве, превращаясь в "мумии".Если заметили первые признаки — немедленно удаляйте пораженные ветки и плоды. Каждый день промедления — это тысячи новых спор, готовых заразить весь сад.Что делать если яблоки уже гниют на ветках: экстренные меры в разгар болезниКогда плоды уже гниют на ветках, химические обработки бессильны. Препараты не проникают внутрь плода и не останавливают процесс. Единственный выход — механическая зачистка.Все пораженные плоды нужно собрать и уничтожить. Не в компост, а в огонь или глубокое захоронение. Компостирование возможно только при правильном аэробном процессе с температурой выше 40 градусов и сроком не менее трех лет.Мумифицированные плоды, которые остались висеть на ветках — это бомбы замедленного действия. Зимой они сохранят споры, а весной станут источником новой эпидемии.После санитарной уборки можно провести обработку системными фунгицидами, чтобы защитить здоровые плоды от заражения. Но это скорее профилактика, чем лечение.Осенняя обработка яблонь после болезниОсень — время подготовки к войне следующего года. Споры грибков прекрасно зимуют в опавших листьях, трещинах коры и растительных остатках.Первая задача — тотальная уборка. Все листья, все падалица, все мумифицированные плоды должны покинуть сад. Приствольные круги лучше перекопать или замульчировать свежим материалом.Вторая задача — влагозарядный полив в конце сентября-октябре, особенно если осень сухая. Недостаток влаги снижает зимостойкость и ослабляет иммунитет дерева.Третья задача — подкормка калийно-фосфорными удобрениями без азота. Примерно 100-150 граммов на дерево, распределенных по приствольному кругу. Азот исключен — он провоцирует рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов.Финальная обработка медьсодержащими препаратами после листопада закрепляет результат. Некоторые специалисты рекомендуют опрыскивание раствором мочевины — она "выжигает" патогены на коре.Эффективные препараты и народные средства от парши и монилиоза яблоньНастойки чеснока, йод, зеленка, хозяйственное мыло — все эти "народные" средства работают скорее как плацебо для садовода, чем реальная защита от грибков. Серьезные патогены требуют серьезных препаратов.Медьсодержащие препараты — проверенная классика, но не панацея. Современные биофунгициды на основе полезных бактерий часто эффективнее и безопаснее. Препараты вроде "Фитоспорина" или "Алирина" работают мягко, но системно.Системные химические фунгициды типа "Скора", "Раека" или "Хоруса" показывают высокую эффективность, но требуют соблюдения сроков ожидания и чередования для предотвращения резистентности.Феромонные ловушки против плодожорки — это больше мониторинг, чем массовое уничтожение. Они помогают определить сроки обработки, но полностью решить проблему не могут.Важно понимать: одним препаратом проблему не решить. Нужна система из 3-4 обработок разными средствами с обязательным чередованием действующих веществ.Сорта яблонь устойчивые к парше и монилиозу: секретный список от селекционеровСовременная селекция ушла далеко вперед в создании устойчивых сортов. Гены устойчивости к парше хорошо изучены, и селекционеры целенаправленно вводят их в новые сорта.Устойчивые к парше сорта:Для Сибири с устойчивостью к монилиозу:Грамотные садоводы ведут дневник наблюдений, отмечая, какие деревья болеют чаще. К слабым сортам нужен индивидуальный подход с усиленной защитой. Устойчивые можно обрабатывать по минимуму или вообще оставить в покое.Выбор районированных сортов — это половина успеха. Яблоня, выведенная для средней полосы, в Сибири будет болеть постоянно, а сибирские полукультурки в южных регионах не покажут своих лучших качеств.Главное правило: лучше предупредить болезнь весной, чем бороться с ее последствиями в августе. Современные средства защиты работают, но только при правильном и своевременном применении.
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961706430_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_473e94a3b91ae8dd3933eace63b719e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алтайский край, ura.ru
Россия, Алтайский край, Ura.ru

Почему яблоки гниют прямо на ветках: семь смертельных ошибок садоводов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЯблоня
Яблоня - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Август выдался щедрым на урожай, но вместо радости садоводы видят кошмар — яблоки гниют прямо на ветках. Коричневые пятна, трещины, мумифицированные плоды, которые так и висят до зимы. Знакомая картина? Значит, где-то весной или летом был упущен важный момент. Но даже сейчас не все потеряно. Разбираемся, как спасти сад и не повторить ошибки в следующем сезоне.

Главные враги урожая яблок

Кандидат биологических наук Сергей Смирнов из Алтайского госуниверситета в интервью URA.RU четко разделяет причины яблочной катастрофы на две группы: механические повреждения и грибковые инфекции.
Механические враги понятны — плодожорка прогрызает ходы, осы атакуют сладкие плоды, град оставляет раны. Через любое повреждение кожицы внутрь попадают споры грибков и начинают свою разрушительную работу.
© РИА Новости / Максим БогодвидПожилая женщина несет яблоки
Пожилая женщина несет яблоки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пожилая женщина несет яблоки
Но основная беда — это парша и монилиоз. Два грибковых заболевания, которые поражают сады по всей стране с разной интенсивностью. Парша больше любит европейскую часть России с ее влажным климатом. Монилиоз свирепствует в Сибири — по словам Смирнова, в Алтайском крае поражены практически все сады.
Оба грибка обожают влажность и тепло — температуру от 15 до 25 градусов. Дождливое лето для них как праздник, а для садоводов как приговор.

Весенняя обработка яблонь от парши и монилиоза: чем обрабатывать и когда

Самая распространенная ошибка — ждать, пока проблема проявится на плодах. К этому моменту бороться уже поздно. Защиту нужно начинать весной, когда почки только набухают.
© РИА Новости / Валерий Морев | Перейти в медиабанкОбработка от вредителей цветущих яблонь в одном из крупнейших садов России ЗАО "Корочанский плодопитомник" в Белгородской области
Обработка от вредителей цветущих яблонь в одном из крупнейших садов России ЗАО Корочанский плодопитомник в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Валерий Морев
Перейти в медиабанк
Обработка от вредителей цветущих яблонь в одном из крупнейших садов России ЗАО "Корочанский плодопитомник" в Белгородской области
Первая обработка — на стадии "зеленого конуса", когда почки лопнули, но листья еще не развернулись. Классическая бордоская жидкость или любые медьсодержащие препараты. Это база, которую никто не отменял.
Вторая волна — перед цветением и сразу после него. Здесь уже можно подключать современные системные фунгициды вроде "Хоруса" при температуре до 20 градусов или "Раека" в более теплую погоду.
Третья обработка — через две недели после цветения, когда завязи достигают размера грецкого ореха. Именно в этот момент плоды становятся особенно уязвимыми.
Важный нюанс: обрезка кроны до начала сокодвижения. Загущенная крона — идеальная среда для грибков. Воздух должен свободно циркулировать между ветками.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯблоки на ветке в саду
Яблоки на ветке в саду - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Яблоки на ветке в саду

Первые признаки парши и монилиоза на яблонях

Монилиоз коварен тем, что первые симптомы появляются еще весной на ветках и листьях. Отдельные побеги начинают желтеть и засыхать, словно их подпалили огнем. Садоводы часто списывают это на заморозки, но это уже сигнал о заражении.
Парша проявляется по-другому — сначала темные пятна на листьях, потом они переходят на плоды. Характерные признаки: сухие трещины, расслоение кожицы, выпуклости и вздутия. Яблоко покрывается корявыми наростами, выглядят как мозоли.
При монилиозе на плодах появляются концентрические круги из рыхлых серых пустул. Яблоки могут слегка подбраживать изнутри, но при этом продолжают висеть на дереве, превращаясь в "мумии".
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая яблок в Краснодарском крае
Сбор урожая яблок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сбор урожая яблок в Краснодарском крае
Если заметили первые признаки — немедленно удаляйте пораженные ветки и плоды. Каждый день промедления — это тысячи новых спор, готовых заразить весь сад.

Что делать если яблоки уже гниют на ветках: экстренные меры в разгар болезни

Когда плоды уже гниют на ветках, химические обработки бессильны. Препараты не проникают внутрь плода и не останавливают процесс. Единственный выход — механическая зачистка.
Все пораженные плоды нужно собрать и уничтожить. Не в компост, а в огонь или глубокое захоронение. Компостирование возможно только при правильном аэробном процессе с температурой выше 40 градусов и сроком не менее трех лет.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветущая яблоня в Ботаническом саду МГУ
Цветущая яблоня в Ботаническом саду МГУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Цветущая яблоня в Ботаническом саду МГУ
Мумифицированные плоды, которые остались висеть на ветках — это бомбы замедленного действия. Зимой они сохранят споры, а весной станут источником новой эпидемии.
После санитарной уборки можно провести обработку системными фунгицидами, чтобы защитить здоровые плоды от заражения. Но это скорее профилактика, чем лечение.

Осенняя обработка яблонь после болезни

Осень — время подготовки к войне следующего года. Споры грибков прекрасно зимуют в опавших листьях, трещинах коры и растительных остатках.
Первая задача — тотальная уборка. Все листья, все падалица, все мумифицированные плоды должны покинуть сад. Приствольные круги лучше перекопать или замульчировать свежим материалом.
Вторая задача — влагозарядный полив в конце сентября-октябре, особенно если осень сухая. Недостаток влаги снижает зимостойкость и ослабляет иммунитет дерева.
© Pexels/Ron Lach Порезанные яблоки
Порезанные яблоки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Pexels/Ron Lach
Порезанные яблоки
Третья задача — подкормка калийно-фосфорными удобрениями без азота. Примерно 100-150 граммов на дерево, распределенных по приствольному кругу. Азот исключен — он провоцирует рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов.
Финальная обработка медьсодержащими препаратами после листопада закрепляет результат. Некоторые специалисты рекомендуют опрыскивание раствором мочевины — она "выжигает" патогены на коре.

Эффективные препараты и народные средства от парши и монилиоза яблонь

Настойки чеснока, йод, зеленка, хозяйственное мыло — все эти "народные" средства работают скорее как плацебо для садовода, чем реальная защита от грибков. Серьезные патогены требуют серьезных препаратов.
Медьсодержащие препараты — проверенная классика, но не панацея. Современные биофунгициды на основе полезных бактерий часто эффективнее и безопаснее. Препараты вроде "Фитоспорина" или "Алирина" работают мягко, но системно.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЦветущая яблоня на Хитровской площади Москвы
Цветущая яблоня на Хитровской площади Москвы - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Цветущая яблоня на Хитровской площади Москвы
Системные химические фунгициды типа "Скора", "Раека" или "Хоруса" показывают высокую эффективность, но требуют соблюдения сроков ожидания и чередования для предотвращения резистентности.
Феромонные ловушки против плодожорки — это больше мониторинг, чем массовое уничтожение. Они помогают определить сроки обработки, но полностью решить проблему не могут.
Важно понимать: одним препаратом проблему не решить. Нужна система из 3-4 обработок разными средствами с обязательным чередованием действующих веществ.

Сорта яблонь устойчивые к парше и монилиозу: секретный список от селекционеров

Современная селекция ушла далеко вперед в создании устойчивых сортов. Гены устойчивости к парше хорошо изучены, и селекционеры целенаправленно вводят их в новые сорта.
Устойчивые к парше сорта:
  • "Либерти" — американский сорт с геном Vf, практически не поражается паршой
  • "Флорина" — французская селекция, зимний сорт с комплексной устойчивостью
  • "Имрус" — российский сорт для средней полосы, иммунен к парше
  • "Орловское полесье" — орловская селекция, высокая устойчивость к основным болезням
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСаженцы яблонь различных сортов на выставка-ярмарка сельского туризма "АгроТУР-2019" в Краснодаре
Саженцы яблонь различных сортов на выставка-ярмарка сельского туризма АгроТУР-2019 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Саженцы яблонь различных сортов на выставка-ярмарка сельского туризма "АгроТУР-2019" в Краснодаре
Для Сибири с устойчивостью к монилиозу:
  • "Алтайское румяное" — проверенный сибирский сорт
  • "Подарок садоводам" — алтайская селекция с повышенной зимостойкостью
  • "Жебровское" — полукультурный сорт для суровых условий
Грамотные садоводы ведут дневник наблюдений, отмечая, какие деревья болеют чаще. К слабым сортам нужен индивидуальный подход с усиленной защитой. Устойчивые можно обрабатывать по минимуму или вообще оставить в покое.
Выбор районированных сортов — это половина успеха. Яблоня, выведенная для средней полосы, в Сибири будет болеть постоянно, а сибирские полукультурки в южных регионах не покажут своих лучших качеств.
Главное правило: лучше предупредить болезнь весной, чем бороться с ее последствиями в августе. Современные средства защиты работают, но только при правильном и своевременном применении.
 
РоссияАлтайский крайUra.ru
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала