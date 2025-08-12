https://ria.ru/20250812/vzryv-2034906668.html
В Кременчуге прогремел взрыв
В Кременчуге прогремел взрыв - РИА Новости, 12.08.2025
В Кременчуге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Кременчуге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
