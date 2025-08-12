https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034805187.html

В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора

В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора - РИА Новости, 12.08.2025

В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T14:53:00+03:00

2025-08-12T14:53:00+03:00

2025-08-12T14:57:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570429175_0:219:2730:1755_1920x0_80_0_0_e6635dd05ee6b9e258e6bd0735eb39cf.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного набора к первому сентября. "Что мы предлагаем, помимо повышения минималки. Ежемесячно – выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком. Ежеквартально – индексировать пенсии, так как существующий формат не позволяет угнаться за инфляцией. Ежегодно – к 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора, а в декабре выплачивать 13 зарплату и 13 пенсию", - сказал он. Политик подчеркнул, что все эти предложения СРЗП обеспечены финансовыми ресурсами. Миронов также сообщил, что недавно партийные активисты провели в разных регионах страны анкетирование, которой, по его словам, показало, что 88% россиян поддерживают законопроект СРЗП о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. "Деньги в стране есть, нужна политическая воля, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь", - заключил Сергей Миронов.

общество, сергей миронов, госдума рф