В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
госдума рф
общество
россия
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных принадлежностей для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что каждый год российские семьи несут значительные траты на приобретение школьных принадлежностей для своих детей. Для многих это становится серьёзной нагрузкой на семейный бюджет, особенно в случае низкого дохода. "Снизить эту нагрузку могло бы введение налогового вычета на сумму расходов, связанных с покупкой школьных товаров. Такой вычет позволил бы частично возместить траты на школьную форму, учебные материалы, канцтовары и другие необходимые предметы", - сказано в документе. Также подчеркивается, что реализация этой меры укрепила бы принципы социальной справедливости, помогла бы семьям с ограниченными доходами обеспечить детей всем необходимым для учёбы, содействовала бы их успешному развитию и способствовала уменьшению социального неравенства. "С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть возможность введения социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет", - написано в документе.
россия
Новости
ru-RU
