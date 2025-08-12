Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
14:06 12.08.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары - РИА Новости, 12.08.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин направили обращение главе Минфина Антону Силуанову
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары

Силуанов рассмотрит предложение о налоговом вычете на покупку школьных товаров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа товаров для школьников
Продажа товаров для школьников - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Продажа товаров для школьников. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных принадлежностей для семей с детьми, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что каждый год российские семьи несут значительные траты на приобретение школьных принадлежностей для своих детей. Для многих это становится серьёзной нагрузкой на семейный бюджет, особенно в случае низкого дохода.
"Снизить эту нагрузку могло бы введение налогового вычета на сумму расходов, связанных с покупкой школьных товаров. Такой вычет позволил бы частично возместить траты на школьную форму, учебные материалы, канцтовары и другие необходимые предметы", - сказано в документе.
Также подчеркивается, что реализация этой меры укрепила бы принципы социальной справедливости, помогла бы семьям с ограниченными доходами обеспечить детей всем необходимым для учёбы, содействовала бы их успешному развитию и способствовала уменьшению социального неравенства.
"С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть возможность введения социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет", - написано в документе.
