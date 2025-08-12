Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вулкан Ключевской снова выбросил пепел
15:19 12.08.2025
На Камчатке вулкан Ключевской снова выбросил пепел
Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной пепловый выброс на высоту 10 тысяч метров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной пепловый выброс на высоту 10 тысяч метров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "Вулкан Ключевской вновь выбросил пепел на высоту 10 тысяч метров. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в посёлке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа", - говорится в Telegram-канале ведомства. Специалисты присвоили вулкану наивысший "красный" код авиационной опасности, предупредив об угрозе для местных и международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает демонстрировать повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел очередной пепловый выброс на высоту 10 тысяч метров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Вулкан Ключевской вновь выбросил пепел на высоту 10 тысяч метров. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в посёлке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
12:20
12:20
Специалисты присвоили вулкану наивысший "красный" код авиационной опасности, предупредив об угрозе для местных и международных авиаперевозок.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает демонстрировать повышенную активность с 31 июля. Извержение началось после землетрясения магнитудой до 8,8, произошедшего на Камчатке 30 июля.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
13:05
13:05
 
