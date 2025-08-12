Рейтинг@Mail.ru
Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков - РИА Новости, 12.08.2025
17:44 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/vuchich-2034861264.html
Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков
Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков - РИА Новости, 12.08.2025
Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков
Президент Сербии Александр Вучич в комментарии РИА Новости назвал сообщения о "планах" отправить в отставку несколько пророссийских чиновников глупыми. РИА Новости, 12.08.2025
БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в комментарии РИА Новости назвал сообщения о "планах" отправить в отставку несколько пророссийских чиновников глупыми.&quot;Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это всё глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает&quot;, — заявил он.Ранее "источник в Сербии" сообщил одному из российских СМИ, что сербский премьер-министр Джуро Мацут под давлением Запада намерен отправить в отставку несколько политиков с пророссийскими взглядами.
Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков

Вучич счел сообщения о планах уволить пророссийских политиков глупыми

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в комментарии РИА Новости назвал сообщения о "планах" отправить в отставку несколько пророссийских чиновников глупыми.
"Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это всё глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает", — заявил он.

Ранее "источник в Сербии" сообщил одному из российских СМИ, что сербский премьер-министр Джуро Мацут под давлением Запада намерен отправить в отставку несколько политиков с пророссийскими взглядами.
