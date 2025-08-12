https://ria.ru/20250812/vuchich-2034861264.html

Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков

Президент Сербии Александр Вучич в комментарии РИА Новости назвал сообщения о "планах" отправить в отставку несколько пророссийских чиновников глупыми. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T17:44:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в комментарии РИА Новости назвал сообщения о "планах" отправить в отставку несколько пророссийских чиновников глупыми."Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это всё глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает", — заявил он.Ранее "источник в Сербии" сообщил одному из российских СМИ, что сербский премьер-министр Джуро Мацут под давлением Запада намерен отправить в отставку несколько политиков с пророссийскими взглядами.

сербия

россия

2025

Новости

в мире, сербия, александр вучич, россия