Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков
БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в комментарии РИА Новости назвал сообщения о "планах" отправить в отставку несколько пророссийских чиновников глупыми."Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это всё глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает", — заявил он.Ранее "источник в Сербии" сообщил одному из российских СМИ, что сербский премьер-министр Джуро Мацут под давлением Запада намерен отправить в отставку несколько политиков с пророссийскими взглядами.
